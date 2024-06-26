Dolar ve Euro bugün ne kadar? (26 Haziran Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor. Piyasalar, perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Dolar, şu sıralarda 33 TL'nin üzerinde seyrediyor. 26 Haziran, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte dolar ve Euro'da son durum...
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor. Piyasalar, TCMB'nin perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı.
Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,9469'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9860 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL, dün geldiği 33 TL seviyesini yineledi. Saat 10:13 itibarıyla dolar, 33,0022 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise yüzde 0,05 düşüşle 35,3243'ten işlem görüyor.