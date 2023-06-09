Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması ile birlikte yükselişe geçen döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 23.64, euro/TL ise 25,73 seviyelerini görerek tarihi seviyelere yükseldi.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi.

Dolar kuru, 9 işlem gününde yaklaşık 4 lira arttı.

Dolar güne nasıl başladı?

TL'nin tarihi değer kaybı daha şimdiden vatandaşa birçok kalemde zam olarak geri dönerken, dolar/TL bugün de 23,5610 seviyesine ulaşarak yeniden rekor kırdı.

Euro güne nasıl başladı?

Geçtiğimiz günlerde ilk kez 25 TL'yi aşan euro/TL ise, haftanın son işlem gününde erken saatlerde 25,7304 seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.