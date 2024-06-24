Dolar ve Euro haftanın ilk günü ne kadar oldu? (24 Haziran Pazartesi Güncel Döviz Kurları) 

Kurban Bayramı tatili kamu kesimi için de sona erdi. Bankalar ve Borsa İstanbul Kurban Bayramı tatili sonrası perşembe günü işlemlere başlamıştı. Kamu kesimi için de dokuz günlük tatil bugün itibarıyla sona erdi.

Dolar ve Euro fiyatları parasını enflasyona karşı dövizde korumaya çalışan vatandaşları, ithalat-ihracatçıyı, yatımcıları yakından ilgilendiriyor… Kısacası Türkiye’de hemen herkes döviz kurunu anlık takip ediyor.

Bugün haftanın ilk günü (24 Haziran pazartesi). Kurda bayram öncesi başlayan yükseliş eğilimi bayram tatili sonrası ilk işlem gününde de devam etmişti. Peki haftanın ilk işlem günü dolar ve Euro fiyatları nasıl seyrediyor?

İşte 24 Haziran pazartesi günü dolar ve Euro fiyatlarında son durum…

Dolar kuru saat 07.55 itibarıyla 32,7682 TL (alış), 32,8339 TL (satış) seviyelerinde işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 35,0510 TL (alış), 35,1630 (satış) seviyelerinde işlem görüyor.