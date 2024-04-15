Dolar ve Euro kuru kaç TL? (15 Nisan 2024 güncel döviz kuru)

İran’ın İsrail’e yönelik İHA ve füze saldırısı jeopolitik riskleri artırırken, dolar ve Euro’nun Ortadoğu’daki gerileme ilk işlem gününde nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Bölgesel bir savaşı tetikleme riski bulunan İran-İsrail restleşmesi dolar/TL, Euro/TL gibi kurlarda da etkisini gösterebilir.

Saat 07:45 itibarıyla 1 dolar 32,35TL, 1 Euro 34,51 TL, 1 sterlin 40,37 TL işlem görüyor.

ABD Doları: 32,40 (Alış) - 32,41 (Satış)

EURO: 34,51 (Alış) - 34,56 (Satış)

Sterlin: 40,38 (Alış) - 40,59 (Satış)