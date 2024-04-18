Dolar ve Euro kuru kaç TL? (18 Nisan 2024 güncel döviz kuru)

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Bölgede yaşanan İran-İsrail gerilimi tavan yaparken, gelişmelerin döviz fiyatlarına yansıması da yakından takip ediliyor.

Ortadoğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesi risk algısının yükselmesine neden oldu.

Serbest piyasada 32,4830 liradan alınan dolar, 32,4850 liradan satılıyor. 34,7070 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,7090 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,5110 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,5900 lira olmuştu.

1 dolar, 1 Euro kaç TL?

Dolar/TL: 32,48

Euro/TL: 34,70