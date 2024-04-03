Dolar ve Euro kuru kaç TL? (3 Nisan 2024 güncel döviz kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (3 Nisan 2024) fiyatını öğrenmek isteyenler başta Google olmak üzere arama motorlarında “Dolar kaç TL”, “Euro kaç TL” gibi sorular soruyor. Dolar ve Euro 3 Nisan 2024 gününde dolar serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 3 Nisan 2024 Çarşamba günü döviz kurunda son durum…
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Serbest piyasada dolar 32,0310 liradan, Euro 34,5110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,0290 liradan alınan dolar, 32,0310 liradan satılıyor. 34,5090 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 34,5110 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0870 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 34,5460 lira olmuştu.