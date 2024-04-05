Dolar ve Euro kuru kaç TL? (5 Nisan 2024 güncel döviz kuru)  

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Vatandaşlar "1 dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" gibi aramalar için sıklıkla arama motorlarına (Google, Yandex gibi) başvuruyor.

Dolar/TL ve Euro/TL kuru 5 Nisan 2024'te şöyle:

Dolar saat 07.15 itibarıyla 31,9506 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 34,6693 TL seviyelerinde seyrediyor.