Dolar ve Euro kuru kaç TL? (5 Nisan 2024 güncel döviz kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (5 Nisan 2024) fiyatını öğrenmek isteyenler başta Google olmak üzere arama motorlarında “Dolar kaç TL”, “Euro kaç TL” gibi sorular soruyor. Dolar ve Euro 5 Nisan 2024 gününde dolar serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 5 Nisan günü döviz kurunda son durum…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Vatandaşlar "1 dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" gibi aramalar için sıklıkla arama motorlarına (Google, Yandex gibi) başvuruyor.
Dolar/TL ve Euro/TL kuru 5 Nisan 2024'te şöyle:
Dolar saat 07.15 itibarıyla 31,9506 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 34,6693 TL seviyelerinde seyrediyor.