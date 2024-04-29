Dolar ve Euro ne kadar? (29 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (29 Nisan Pazartesi) fiyatını öğrenmek isteyenler başta Google olmak üzere arama motorlarında “1 dolar kaç TL”, “1 Euro kaç TL” gibi sorular soruyor. Peki dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar ve Euro 29 Nisan 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 29 Nisan günü döviz kurunda son durum…
Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Vatandaşlar "1 dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" gibi aramalar için sıklıkla arama motorlarına (Google, Yandex gibi) başvuruyor.
Peki dolar ve Euro 29 Nisan Pazartesi kaç TL? İşte sabah 09.00 itibarıyla serbest piyada dolar ve Euro'da son durum...
DOLAR (ALIŞ) - 32,4250 TL
DOLAR (SATIŞ) - 32.4270 TL
EURO (ALIŞ) - 34,7770
EURO (SATIŞ) - 34,7790