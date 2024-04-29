Dolar ve Euro ne kadar? (29 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru)

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Vatandaşlar "1 dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" gibi aramalar için sıklıkla arama motorlarına (Google, Yandex gibi) başvuruyor.

Peki dolar ve Euro 29 Nisan Pazartesi kaç TL? İşte sabah 09.00 itibarıyla serbest piyada dolar ve Euro'da son durum...

DOLAR (ALIŞ) - 32,4250 TL

DOLAR (SATIŞ) - 32.4270 TL

EURO (ALIŞ) - 34,7770

EURO (SATIŞ) - 34,7790