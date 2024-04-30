Dolar ve Euro ne kadar? (30 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru)
Dolar ve Euro’nun bugünkü (30 Nisan Salı) fiyatını öğrenmek isteyenler başta Google olmak üzere arama motorlarında “1 dolar kaç TL”, “1 Euro kaç TL” gibi sorular soruyor. Peki dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar ve Euro 30 Nisan 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 30 Nisan günü döviz kurunda son durum…
Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Vatandaşlar "1 dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" gibi aramalar için sıklıkla arama motorlarına (Google, Yandex gibi) başvuruyor.
Peki 30 Nisan Salı günü dolar ve Euro kaç TL? İşte serbest piyada dolar ve Euro'da son durum...
Dolar (Alış): 32,4380
Dolar (Satış): 32.4400
Euro (Alış): 34,7340
Euro (Satış): 34.7360
Dün doların satış fiyatı 32,3800 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7340 lira olmuştu.