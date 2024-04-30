Dolar ve Euro ne kadar? (30 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru)

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Vatandaşlar "1 dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" gibi aramalar için sıklıkla arama motorlarına (Google, Yandex gibi) başvuruyor.

Peki 30 Nisan Salı günü dolar ve Euro kaç TL? İşte serbest piyada dolar ve Euro'da son durum...

Dolar (Alış): 32,4380

Dolar (Satış): 32.4400

Euro (Alış): 34,7340

Euro (Satış): 34.7360

Dün doların satış fiyatı 32,3800 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7340 lira olmuştu.