Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (10 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)

Türk Lirası mart ayında yüzde 3.5 ile dolar karşısında temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşamıştı. Lira nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan dün, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi. Toplantının ardından kur 32.22 TL'ye kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden 32,26 TL seviyelerine çıktı.

Dolar fiyatları, yeni güne yükselişle başlaadı. Dolar yüzde 0,06 yükselişle 32,2776 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, gün içi en yüksek 32,3103; en düşük ise 32,1994 TL seviyesini gördü.

Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,02 kayıpla 34,8071 seviyesinde işlem görüyor.