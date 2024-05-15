Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (15 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)

Kritik ABD Nisan ayı tüketici enflasyonu verisi öncesinde dolar/TL, yeni güne de yatay hareketle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2890'dan işlem görüyor. Türk Lirası, mart ayında yüzde 3.5 ile dolar karşısında temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayının bugüne kadarki bölümünde de yatay seyretti.

Euro/TL yüzde 0,1 artışla 34,9670'ten, sterlin/TL yatay seyirle 40,6950'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 104,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkması varlık fiyatlarını olumlu etkilerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu verinin ardından yaptığı açıklamada, ÜFE'de manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerini kaydeden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin, "sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini" gösterdiğini bildirdi.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkati çekerek, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Dolar endeksinde destek ve direnç seviyeleri

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD’de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.