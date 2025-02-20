Donald Trump ve Elon Musk gündeme taşıdı: ABD'nin 'kara kutusu' Fort Knox'daki altın rezervleri incelemeye alındı

ABD'nin en sıkı korunan tesislerinden biri olan ve 147,3 milyon ons altına ev sahipliği yapan Fort Knox, son günlerde ülkenin gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk’ın Kentucky eyaletindeki Fort Knox altın rezervlerini inceleyeceğini duyurdu. Bu açıklama, ülkenin en büyük değerli metal deposunun varlık durumu hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Musk’tan Fort Knox altınları hakkında şüphe

Trump, başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk’ın Fort Knox’taki altın rezervlerini değerlendireceğini belirtti. Bir gazetecinin, Musk’ın Pentagon’daki bütçe kesintileriyle ilgili planlarını sorması üzerine Trump, "Musk, Kentucky’deki Fort Knox altın rezervlerine bakacak" yanıtını verdi. Altının gerçekten orada olup olmadığına dair de "Altın orada değilse çok sinirleniriz" ifadesini kullandı.

Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden Fort Knox hakkında paylaşımlar yaparak, "Altının Fort Knox’tan çalınmadığını kim doğruluyor?" ifadelerini kullandı. Takipçilerinden gelen "canlı yayınla denetim yapılsın" önerisine de ateş emojisiyle yanıt verdi. ABD ulusal basını, Musk’ın spekülasyon yarattığını öne sürerken, Hazine yetkilileri altınların güvende olduğunu vurguladı.

ABD hazinesi: Altınlar güvende

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kamuoyundaki şüpheleri gidermek amacıyla yaptığı açıklamada, "Her yıl denetim yapıyoruz. Tüm altınlar duruyor ve hesaba katılmış" dedi. Ancak ulusal basında, 1953’ten bu yana kapsamlı bir denetim yapılmadığı, sadece rutin kasa mühür kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Fort Knox’ta saklanan altının toplam piyasa değerinin yaklaşık 435 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Tesis, ABD Darphane Polisi ve ordu birliklerince sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Fort Knox’un tarihi ve önemi

1936’da kurulan Fort Knox, sadece altın rezervleriyle değil, tarihi belgeler ve stratejik öneme sahip varlıklarla da dikkat çekiyor. II. Dünya Savaşı sırasında ABD Anayasası ve Bağımsızlık Bildirgesi gibi önemli belgeler burada muhafaza edilirken, Soğuk Savaş döneminde büyük miktarda morfin sülfat depolandı.

ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, 1943 yılında tesise girerek Fort Knox’a ayak basan tek başkan oldu. O tarihten bu yana Fort Knox, yalnızca üç kez yetkisiz kişilere açıldı. En son 2017’de dönemin Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve bazı yetkililer tesisi ziyaret etmişti.

Musk’ın gündeme taşıdığı Fort Knox tartışması, ABD’nin altın rezervlerine yönelik kamuoyu ilgisini artırırken, tesisin güvenliği ve şeffaflığı konusundaki sorular da gündemdeki yerini koruyor.