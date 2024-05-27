Döviz haftaya nasıl başladı: Dolar kaç TL, Euro ne kadar? (27 Mayıs Pazartesi Güncel Döviz Kurları) 

Döviz fiyatları ithalat ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Peki dolar 27 Mayıs Pazartesi ile başlayan haftaya nasıl başladı?

1 dolar kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Saat 09.00 itibarıyla serbest piyasada 32,2210 TL'den alınan dolar, 32,2230 liradan satılıyor.

34,9610 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,9630 TL olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2280 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9600 lira olmuştu.