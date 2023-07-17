Döviz kurları ve gram altında yeni rekor
Haftanın ilk işlem gününde döviz kurları ve gram altındaki rekor serisi devam etti. Dolar/TL yüzde 0,5 yükselerek 26,32 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 29,56'dan fiyatlandı.
Dolar/TL yüzde 0,5 yükselerek 26,32 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru, böylece tarihi zirvesini 26,32 liraya çıkarmış oldu.
Euro/TL ise 29,56'dan fiyatlanıyor. Euro kuru, sabah saatlerinde 29,77'yi görerek rekor kırmış ve 30 liraya olan yürüyüşünü sürdürmüştü.
Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,06'lık düşüşle 1,12 seviyesinde bulunuyor.
Ons düştü, gram yükseldi
Ons altın, geçen hafta hızla yükseldikten sonra yeni haftada 7 dolar düşerek 1948 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Ons altındaki düşüşe rağmen dolar kurunun yükselmesiyle, gram altın da rekor kırdı. Gram (spot), an itibarıyla önceki kapanışının 9 lira üzerinde 1651 liradan satılıyor.
Gram, gün içerisinde 1657 liraya çıkarak rekor seviyeyi görmüştü.