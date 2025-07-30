Dr. Mahfi Eğilmez uyardı! Türkiye’deki gelir eşitsizliği ünlü hipotezi çürüttü

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blog sayfasında Kuznets Eğrisi Hipotezi üzerinden Türkiye'deki ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

1950’lerde Nobel ödüllü ekonomist Simon Kuznets tarafından öne sürülen hipotez ekonomik büyüme arttıkça gelir eşitsizliğinin de azalacağını savunuyordu. Ancak sonraki yıllarda araştırmalar Türkiye de dahil, hipotezin çoğu ülkede karşılık bulamadığını, ekonomik büyümenin kendiliğinden gelir adaletini sağlamadığını ortaya koydu.

Türkiye özelinde Kuznets Eğrisi Hipotezi'ni test eden Dr. Mahfi Eğilmez, TÜİK verilerine göre kişi başına düşen gelir artmasına rağmen, Gini katsayısının da eş zamanlı olarak arttığına dikkat çekti. Yani Kuznets'un teorisinin aksine Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleşti.

"Orta sınıf yavaş yavaş yok olmaktadır"

Eğilmez, özellikle en zengin yüzde 20’lik kesim ile en yoksul yüzde 20'lik kesim arasındaki gelir farkının son yıllarda daha da açıldığına işaret etti. Bu durumun en çarpıcı sonucu oalrak orta sınıfın hızla erimesini örnek gösteren Eğilmez "Orta sınıfın sayıca az bir bölümü yukarı sınıfa, çok daha büyük bölümü da alt sınıflara dağılmakta ve orta sınıf yavaş yavaş yok olmaktadır" dedi.

Orta sınıfın toplumun en önemli sınıfı olduğunu ve orta sınıfın yok olmasının bir ülkede demokrasiyi de tehlikeye attığını savunan Eğilmez, ne yapıp edip orta sınıfın yerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Orta sınıfı korumak için gelir dağılımını düzenlemek şart

Sonuç olarak ekonomideki gelişmeyle, kişi başına gelirin artmasıyla gelir dağılımı eşitliği arasında bir ilişki bulunmadığını ifade eden usta iktisatçı yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Gelir dağılımını düzeltmek, ekonomik gelişmeye bırakılacak bir iş değildir. Orta sınıfın yok olmasını ve demokrasinin aşırı uçlara kaymasını önlemenin yolu; ücret geliri elde edenleri, kendi işini kurmuş olanları, kısaca orta sınıfı koruyucu bir devlet politikasını uygulayarak gelir dağılımını düzeltmekten geçer."