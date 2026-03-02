DÜNYA 46 yaşında... Ekonomi basınının amiral gemisi
Türkiye’nin ekonomi gündemine yön veren DÜNYA Gazetesi 46. yaşını kutluyor.
Ekonomi dünyasının temsilcileri 46 yıldır ekonomi haberciliğinde güvenilir ve saygın bir kaynak olan DÜNYA Gazetesi’ni tebrik etti.
Ekonomi gazeteciliğinin köklü çınarı, 46 yaşında
Mehmet Fatih KACIR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri, analizleri ve sektörel haberleri en güncel şekilde sunarak, iş dünyasının ve karar vericilerin rehberlerinden olan DÜNYA, ekonomik vizyonun şekillenmesine katkı sağlayan bir platform olmayı başardı.
Bu köklü geçmişte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, DÜNYA’ya başarılar diliyorum.
İlkeli yayıncılık anlayışıyla mesleğe değer katıyor
Abdülkadir ÇAY
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü
Gazetenizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sizleri ve şahsınız nezdinde kıymetli Dünya Ekonomi-Politika ailesini tebrik ediyor, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla basın mesleğine kattığınız değerin artarak sürmesini temenni ediyorum.
Ekonomi basının amiral gemisi Anadolu iş dünyasının sesi oldu
Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı
Ekonomi basınımızın amiral gemisi DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü büyük camiamız adına en içten duygularımla kutluyorum. Basın meslek ilkelerine bağlı tarafsız ve hızlı haberciliği ile 46 yıldır Anadolu’daki iş dünyasına yol gösteren, oda ve borsalarla her zaman iş birliği yapan, Anadolu’da üretimi ve gelişimi destekleyen DÜNYA’nın bu misyonunu başarıyla sürdürdüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Merhum Nezih Demirkent’i bir kez daha anıyor, bütün çalışanlarınıza emekleri için teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
DÜNYA, öncü rol oynamayı sürdürüyor
Şekib AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
DÜNYA, yarım asra yaklaşan zaman süresince iş dünyasının yararlandığı kaynaklardan oldu. En önemlisi bu gazete sadece haber vermedi; analiz ve incelemelerle pek çok insana ve kuruma yol da gösterdi. Küresel ölçekte veya ülke sathında ekonomik koşulların manzarası her gün gazetenin sayfalarında arzı endam etti. Bugün DÜNYA, sektörlerin nabzını tutarken, yerel dinamiklerin takip edilmesinde de öncü bir rol oynamaya devam ediyor.
İzlediği çizgiyle bir rehber niteliği taşımayı sürdürüyor
Ozan DİREN
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA Gazetesi, yarım asra yaklaşan yayın hayatı boyunca iş dünyasının nabzını tutan, ekonomik gelişmeleri sağduyulu ve analitik bir bakış açısıyla değerlendiren, güvenilir bir başvuru kaynağı oldu. Ekonomi gazeteciliğinin ülkemizde kurumsallaşmasına ve derinlik kazanmasına önemli katkılar sunan yayın anlayışıyla, yalnızca gelişmeleri aktaran değil; ekonomik eğilimleri analiz eden, farklı bakış açılarını bir araya getiren ve sağlıklı bir tartışma zemini oluşturan bir çizgi izledi. Bu vizyon, karar alıcılar ve iş dünyası açısından bir rehber niteliği taşımaya devam ediyor.
Üstlendiği sorumluluk çok kıymetli
Rekabet koşullarının yeniden şekillendiği, küresel ve bölgesel dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde; ekonomi basınının sunduğu nitelikli içerik, iş dünyasında karar kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir unsur. İş dünyasının sürdürülebilir büyüme, verimlilik artışı ve rekabet gücü hedeflerine ulaşabilmesi için ekonomik eğilimleri doğru yorumlamak ve öngörmek hayati önem taşıyor. Bu sebeple DÜNYA Gazetesi’nin üstlendiği sorumluluğu çok kıymetli buluyoruz.
Dünya Gazetesi’nin 46 yıllık birikiminin, önümüzdeki dönemde de Türk ekonomisinin dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyor; bu uzun yolculukta emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yılını içtenlikle kutluyorum.
Ekonominin pusulası olmaya devam ediyor
Erdal BAHÇIVAN
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Türk sanayisinin ve ekonomi dünyasının kıymetli yol arkadaşı DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü, İstanbul Sanayi Odası adına en içten duygularımla kutluyorum. Bundan tam 46 yıl önce, Türk basınının vizyoner duayeni rahmetli Nezih Demirkent’in “Ekonomide bağımsızlık, basında güven" ilkesiyle temellerini attığı DÜNYA Gazetesi, aradan geçen yarım asra yakın sürede sadece bir gazete değil, iş dünyamız için bir okul ve rehber oldu. Rahmetli Demirkent’in Anadolu’yu karış karış gezen, sanayiciyi dinleyen ve üretimin kutsallığını sayfalarına taşıyan o eşsiz habercilik anlayışı, bugün de ekonomi gazeteciliğinin pusulası olmaya devam ediyor.
Biz sanayiciler için DÜNYA, sadece haber aldığımız bir kaynak değil; sorunlarımızı paylaştığımız, başarılarımızı duyurduğumuz ve küresel rekabette ufkumuzu genişleten stratejik bir paydaş durumunda… Dijital ve yeşil dönüşümün sanayimizi yeniden şekillendirdiği bu kritik dönemde, doğru bilginin ve nitelikli analizin değeri her zamankinden daha hayati bir önem taşıyor. DÜNYA’NIN özellikle objektif ve ilkeli yayıncılık mirasını, yeni nesil yayıncılık teknolojileriyle harmanlayarak geleceğe taşımasını takdire şayan buluyorum. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, Nezih Demirkent’i bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyorum.
Sürdürülebilir kalkınma ve üretimin destekçisi oldu
Seyit ARDIÇ
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Merhum Nezih Demirkent’in vizyonuyla temelleri atılan DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır Türkiye’de ekonomi haberciliğinin referans kaynaklarından biri olmayı başardı. Ekonominin nabzını tutan haberleri, reel sektörün gündemini merkeze alan yayın anlayışı ve veriye dayalı analizleriyle; sanayicilerimizden ihracatçılarımıza, yatırımcılardan girişimcilere kadar geniş bir kesime ışık tutmaya devam ediyor.
Üretimin, yatırımın, istihdamın ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini her dönemde güçlü biçimde vurgulayan DÜNYA Gazetesi, tarafsız ve ilkeli habercilik çizgisiyle ekonomi basınında müstesna bir yer edindi. Aynı zamanda yetiştirdiği gazetecilerle bu alanda bir ekol oluşturup, ekonomi haberciliğinin gelişimine önemli katkılar sağladı.
Ekonomi basınımızın köklü markası DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor; geçmişten bugüne emeği geçen tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.
Türkiye'nin değişim yolculuğunun en canlı tanığı
Işınsu KESTELLİ
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA, Türk iş dünyası için nitelikli analiz ve haberlerle “geleceğin habercisi” olma rolüne soyunmuş durumda. Gazete, bu tavrıyla, aslında geride bıraktığı 45 yılda dönüştürdüğü ekonomi medyasına bir kez daha değişim öncülüğü yapma misyonunu üstleniyor. Bundan 46 yıl evvel, İstanbul Cağaloğlu’nda Nezih Demirkent liderliğinde bir araya gelen idealist gazetecilerinin o tarihte büyük bir öngörüyle devralıp ülkemizin ilk ekonomi gazetesine dönüştürdüğü DÜNYA, o günden beri ekonomi basınının kültürel bir değeri oldu. O gün, “DÜNYA, bugünden itibaren yeni bir biçimde ve yeni bir içerik ile karşınızda” manşetiyle çıkan gazete, hem dünya ekonomisinin hem de Türkiye’nin değişim ve dönüşüm yolculuğunun en canlı tanığı olmayı başardı.
Motivasyon kaynağı olmasıyla ayrı bir yerde
Siyasi, ekonomik ve jeopolitik olarak çok dalgalı geçen 1990’larda iş dünyasının karar alma süreçlerine medya yoluyla katkı koymaya çalışma çabası DÜNYA’nın en büyük işlevlerinden biri oldu. Bu yıllarda iş dünyasının yatırım, büyüme, yeni pazarlar bulma, ortaklıklar kurma gibi başarı hikâyelerinin gazete sayfalarında yer bulması büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. Keza, Türk tarım ve hayvancılığına verilen özel önem, uzman kalemlerin yazıları, bu sektörlerde yaşanan sorunların tarafsız bir şekilde ele alınması, çözüme katkı sunulması sayesinde elbirliğiyle çok önemli bir değer yaratılması sağlandı.
Ülkemizin ekonomi alanındaki yolculuğu son yıllarda sert krizlerle, pandemiyle, yüksek enflasyonla, küresel zorluklarla sınanırken de DÜNYA Gazetesi objektif yayıncılığından taviz vermeyerek, her zaman sığınılacak güvenli habercilik limanı olmayı sürdürdü.
Bugün artık DÜNYA Gazetesi Türk iş dünyası için nitelikli analiz ve haberlerle “geleceğin habercisi” olma rolüne soyunmuş durumda. Gazete, bu tavrıyla, geride bıraktığı 45 yılda dönüştürdüğü ekonomi medyasına bir kez daha değişim öncülüğü yapma misyonunu üstleniyor. Dünden bugüne bu toprakların önemli bir değeri olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor, çağdaş iletişim alanında ortaya koyduğu yeni vizyonunun tüm sektör adına başarıya ulaşmasını diliyorum.
Ekonomi gazeteciliğinin ekolü, sanayinin yanında
Selim KASAPOĞLU
Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Sanayiciler olarak karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen üretmeye ve mücadeleye devam ettiğimiz bu süreçte DÜNYA, sahadan gelen güncel verileri ve analizleri stratejik değerlendirmelerle harmanlayarak güvenilir bir haber kaynağı haline geldi. kurulduğu ilk günden bu yana üretim, sanayi ve finans dünyasındaki gelişmeleri nesnel bir bakış açısıyla kamuoyuna aktararak reel sektörün güçlü sesi olma misyonunu başarıyla üstlendi. Bu serüvende, bağımsızlık ilkesinden taviz vermeyen DÜNYA, farklı perspektiflere yer açarak ekonomik meselelerin çok boyutlu tartışılmasına zemin hazırladı ve hazırlamaya devam ediyor. Bu demokratik ve kapsayıcı yaklaşım, gazetenin iş dünyasındaki saygınlığını her yıl daha da köklü bir yapıya dönüştürmeye devam etmesi anlamı taşıyor.
Denizli Sanayi Odası olarak, 53 yıldır yürüttüğümüz çalışmaları, üretim gücümüzü, ihracat potansiyelimizi ve sanayimizin dönüşüm yolculuğunu kamuoyuna aktarmada gösterdiğiniz hassasiyet ve kıymetli desteklerinizden dolayı teşekkür ediyor, ekonomi gazeteciliğinin ekolü haline gelen bu köklü kurumun bugünlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticileri, kıymetli yazarları ve emektar çalışanları tebrik ediyorum. DÜNYA Gazetesi’ne, ilkeli duruşunu koruyarak başarılarla dolu nice yayın yılları diliyorum.
Yayın hayatı net bir istikrar göstergesi
Vahap SEÇER
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan bu yana ekonomi gündemini izleyen ve iş dünyasına dair gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan bir yayın organı oldu. Sanayi, ticaret, ihracat ve finans alanındaki başlıkları gündeme taşıyarak ekonomik tartışmalara katkı sundu. Uzun yıllara dayanan yayın hayatı, bu alandaki istikrarın göstergesi.
Yerel yönetimler olarak bizler de yaptığımız planlar, altyapı, üstyapı ve bir takım hizmetlerle kentlerimizin üretim kapasitesini artırmaya katkı sağlıyor, istihdamı güçlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Mersin; tarımı, sanayisi, lojistik altyapısı ve liman kenti kimliğiyle Türkiye ekonomisinde stratejik bir yere sahip. Kentimizin bu potansiyelini daha ileriye taşımak için planlı, veriye dayalı ve iş birliğine açık bir anlayışla hareket ediyoruz. Ekonomi alanındaki gelişmelerin sağlıklı bir zeminde değerlendirilmesi ve kamuoyuna doğru biçimde aktarılması bu açıdan önemli. Dolayısıyla DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor; emeği geçenlere teşekkür ediyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum.
İhracatçımızın destekçisi DÜNYA
Çetin TECDELİOĞLU
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı
İhracatçımızın sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yılını kutluyorum. Ticaretimizin, sanayimizin, ihracatçımızın hedeflerine ulaştığı, rekorlar kırdığı haberlerini yazmaları umuduyla, daha nice güzel yıllarda birlikte olmayı diliyorum.
Gazetenin istikrarlı başarısını takdir ediyoruz
Nüvit GÜNDEMİR
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı
Küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde, doğru analiz ve güvenilir haber kaynağına erişim kritik önemde. 46 yıldır ekonomi gazeteciliğinde güçlü bir konuma sahip olan DÜNYA Gazetesi, iş dünyasına sunduğu içerik ve perspektifle önemli katkılar sunmaya devam ediyor. UHKİB olarak bu önemli yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında istikrarlı başarısının devamını temenni ediyoruz.
Ekonomik dönüşümün rehberi
Süleyman SÖNMEZ
Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı
Küresel ve yerel ölçekte ekonominin çok boyutlu bir değişimden geçtiği, belirsizliğin artık hayatımızın bir parçası haline geldiği bir süreç yaşıyoruz. Bu dinamik dönemde ekonomi; rakamların ve finansal tabloların ötesinde toplumsal refahı, çevresel sürdürülebilirliği ve sivil toplumun gücünü kapsayan çok katmanlı bir yapı sunuyor. Böylesine karmaşık bir süreci doğru okumak ve stratejik adımlar atabilmek adına tarafsız, nitelikli ve analiz derinliği olan bilgiye duyulan ihtiyaç da her zamankinden daha büyük önem kazandı.
DÜNYA Gazetesi, tam 46 yıldır Türk iş dünyasının en güvenilir yol arkadaşı ve temel referans noktası olma özelliğini koruyor. Yarım asra yaklaşan bu köklü tecrübe, ekonominin kılcal damarlarına nüfuz ederek sahanın gerçeklerini makro dengelerle harmanlayan kıymetli bir habercilik ekolü oluşturmuş durumda. Özellikle ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ’lerimizin sesini duyurma, onların dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarına eşlik etme noktasında DÜNYA’nın üstlendiği misyon büyük bir değer taşıyor. Sektörel dinamikleri analiz ederek fırsatları görünür kılan bu vizyoner duruş, ülkemizin kalkınma hedefleriyle de tam bir uyum içinde.
TÜRKONFED olarak, ortak akıl ve dayanışma ruhuyla iş dünyasına değer katan bu yayıncılık anlayışının önümüzdeki süreçte de iş dünyasına rasyonel bir zemin sunacağına inanıyoruz. 46 yıllık bu başarı hikâyesinde emeği geçen tüm basın emekçilerini kutluyor, DÜNYA Gazetesi’ne nice başarılı yıllar diliyorum.
Türk basın tarihindeki saygın yerini aldı
Gürsel BARAN
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA Gazetesi, kurulduğu günden bu yana verdiği doğru ve tarafsız bilgi, haber ve yorumlarıyla önemli bir boşluğu doldurarak ticaretin, ekonominin, iş dünyası ve temsilcilerinin daima gözü, kulağı, sesi oldu. Ülkemizin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin her aşamasına tanıklık etti. Güvenilir haber ve yorumlarıyla bizleri aydınlattı. 46’ıncı yılına girdiği yayın hayatında saygın çizgisini bozmadan, sadece işini yaparak, Türk basın tarihindeki saygın yerini aldı ve ekonomi gazeteciliğinin okulu olma misyonunu layıkıyla yerine getirdi.
Türkiye’nin değişim ve dönüşümünde haberleriyle, yazılarıyla, yorumlarıyla tanıklık eden, çalışan, üreten kesimin sesini duyurup, ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayan DÜNYA Gazetesi’ni kamuoyuna ulaştıran, yazı işlerinden, muhabirine, köşe yazarlarından, idari personeline kadar her kademede emeği geçen çalışanlarını ve üst yönetimi şahıslarında kutluyor, başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi Kurucusu Nezih Demirkent’i de saygıyla anıyorum.
Hızlı, güvenilir ve değer yaratan bilginin kaynağı
Ö. Abdullah ÖZDEMİR
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Merhum Nezih Demirkent öncülüğünde yayın hayatına başlayan DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan itibaren benimsediği ilkeler ve aynı özveriyle sürdürdüğü yayın çizgisi sayesinde iş dünyamız açısından başucu kaynakları arasında yer alıyor. Ekonomi alanında güvenilir, hızlı ve değer yaratan bilgiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken, yaklaşık yarım asırlık uzun soluklu yayıncılığıyla öne çıkan DÜNYA Gazetesi, yalnızca haber aktaran bir mecra değil, aynı zamanda iş dünyasının sesi ve kulağı olma misyonunu sürdürüyor.
Tarafsızlığı merkezine alan habercilik anlayışıyla, ekonomik gelişmeleri her yönüyle irdeleyen, yorumlayan ve karar süreçlerinde yol gösteren analizleriyle iş dünyasının gelişimine önemli katkı sunuyor. Bu düşüncelerle, DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, geçmişten bugüne tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, nice başarılı yıllar diliyorum.
Yarım asra yaklaşan saygın bir yolculuk
İbrahim BURKAY
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi haberciliğinin köklü çınarı DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım. Yarım asra yaklaşan bu saygın yolculukta; tarafsız yayıncılık ilkesinden ödün vermeden iş dünyasının ufkunu açan, verinin gücünü analizin ustalığıyla harmanlayarak ekonomiye yön veren tüm ekibi gönülden tebrik ederim. Türkiye’nin ekonomi hafızası olma sorumluluğunu başarıyla taşıyan bu kıymetli kurumun, daha nice yıllar boyunca iş dünyasına rehberlik etmesini temenni ediyorum.
Anadolu’nun üretim gücünü gündemde tutmanız çok değerli
Ahmet KOÇAŞ
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu’nun üretim gücünü, sanayici azmini, girişimci vizyonunu ülke ve dünya gündemine taşıyarak, önemli bir misyon üstlendiniz. Aksaray iş dünyası olarak, yerelden ulusala uzanan kalkınma yolculuğunda güçlü ve ilkeli ekonomi basınının ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şeffaf, tarafsız ve çözüm odaklı yayıncılık anlayışınız; yatırım ortamının güçlenmesine, iş dünyasının doğru bilgiye hızlı erişimine ve ekonomik vizyonun gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Bu vesileyle; DÜNYA Gazetesi’nin 46 yıllık köklü geçmişini tebrik ediyor, emeği geçen tüm yöneticileri, yazarları ve çalışanlarını kutluyor, yayın hayatınızın aynı ilkeli duruş ve başarı grafiğiyle uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum.
Ekonomi basınının güvenilir kalesi
Tuncay YILDIRIM
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türk iş dünyasıyla 46 yıldır yol arkadaşlığı yapan, çizgisini ve yayın ilkelerini koruyarak ekonomi basınının güçlü ve güvenilir kalesi olmayı başaran DÜNYA Gazetesi; yalnızca bir yayın organı değil, aynı zamanda reel sektörün nabzını tutan, Anadolu’nun sesini duyuran önemli bir referans kaynağı. Tarafsız, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışının uzun yıllar boyunca aynı kararlılıkla sürmesini temenni ediyor; emeği geçen tüm yönetici, yazar ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum.
Mücadelemizi anlatan değerli bir gazetecilik
Ahmet Fikret KİLECİ
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı
Tam 46 yıldır iş dünyasının nabzını tutan, üretimden yatırıma, finansmandan dış ticarete kadar geniş bir perspektifte yayın yapan DÜNYA Gazetesi’nin yıl dönümünü gönülden kutluyorum. DÜNYA Gazetesi, Türkiye’nin üretim gücünü ve ihracat vizyonunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyuna aktaran kıymetli bir yayın organı olmaya devam ediyor.
Özellikle ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki mücadelesini, karşılaştıkları fırsat ve zorlukları görünür kılması; sektörlerimizin dünyaya açılma sürecine önemli katkı sunuyor. İhracatçı firmalarımızın sesi olan, onların başarı hikâyelerini ve taleplerini gündeme taşıyan yaklaşımı bizler için son derece değerli.
46 yıldır istikrarlı bir yayın çizgisi ortaya koyan DÜNYA Gazetesi’ne emeği geçen tüm yönetici, yazar ve çalışanlarını tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Nice başarılı yıllara.
Anadolu’da sanayinin gelişimini destekledi
Adnan ÜNVERDİ
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Uzun yıllara dayanan yayıncılık geçmişiyle ekonomi ve iş dünyasının en önemli buluşma noktalarından birisi olan DÜNYA Gazetesi, Anadolu’da sanayinin gelişmesi ve bölgemizin sesinin duyulmasına da önemli katkılarda bulundu. Yaptığı haberler, araştırma dosyaları ve analizlerle ekonominin nabzını tutan ve yayıncılık ilkeleri çerçevesinde yoluna devam eden DÜNYA Gazetesi ailesini tebrik ediyor, başarılarının daim olması dileğiyle 46’ncı yılını kutluyorum.
Kurumsal hafızayla hala başucumuzda
Mahmut ÖZGENER
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi basınının köklü ve saygın markalarından olanDÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, dijitalleşmenin ve yapay zekâ uygulamalarının gündemi belirlediği bir çağda; güvenilir, analiz gücü yüksek ve sorumluluk bilinciyle üretilen habercilik her zamankinden daha kıymetli. Ekonomi gazeteciliği ise yalnızca gelişmeleri aktarmakla kalmıyor; piyasaları yorumluyor, iş dünyasına perspektif kazandırıyor ve karar süreçlerine ışık tutuyor.
46 yıldır ekonomik hayatın nabzını tutan DÜNYA, istikrarlı yayın çizgisi ve uzman kadrosuyla iş dünyamız için önemli bir referans noktası olmayı sürdürüyor. Değişen iletişim kanallarına rağmen, nitelikli içerik üretme kararlılığıyla yola devam etmenin, kurumsal hafızanın ve mesleki birikimin en güçlü göstergesi olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, DÜNYA Gazetesi ailesinin tüm mensuplarını kutluyorum.
Türkiye ekonomisinin hafızası, sanayinin sesi
Sibel ZORLU
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Belirsizliklerin arttığı, küresel dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde doğru, tarafsız ve derinlikli ekonomik bilgi; sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve tüm iş dünyamız için yol gösterici bir pusula niteliği taşıyor. Bu yönüyle ekonomi basını, sağlıklı karar alma süreçlerinin, rasyonel yatırım tercihlerinin ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.
46 yıldır aralıksız yayın hayatını sürdüren DÜNYA Gazetesi, Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin kurumsallaşmasına ve güçlenmesine önemli katkılar sunmuş köklü bir yayın organı. Sadece gelişmeleri aktaran değil; analiz eden, arka planını ortaya koyan ve reel sektörün sesini kamuoyuna taşıyan yayın çizgisiyle ülkemizin ekonomik hafızasında özel bir yer edinen DÜNYA Gazetesine daha nice yıllar diliyorum.
Gerçek anlamda bir ihtisas gazetesi
Hakan Sefa ÇAKIR
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA, ülkemizde ilk defa ekonomi odaklı bir yaklaşımla Türk basınında yenilikçi şekilde bir ihtisas gazete olarak 46 yıldır okuyucularıyla buluşan tek örnek, büyük bir başarı hikayesi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olarak, DÜNYA’yı sadece bir gazete olarak görmüyoruz. Bunun ötesinde ulusal ve küresel ekonomik gelişmeler konusunda sürekli bilgi edindiğimiz, organize ettiği konferanslarla sadece bilgi veren değil, deyim yerindeyse iş dünyasını eğiten bir okul gibi görüyoruz.
Aynı zamanda deneyimli kadrosu, ekonomi uzmanları, güçlü muhabir ve bölge müdürlükleriyle Anadolu’nun her bölgesindeki ekonomik gelişmelere eğilen, yerelin de sesini duyuran, yerelin ekonomik gücünü ortaya çıkaran, toplumu bilgilendiren, kentlerin markalaşma ve kendini duyurabilme çabasına en büyük desteği veren bir oluşum olarak görüyoruz.
Ekonomi bilinci oluşturmada güçlü
Ahmet TİRYAKİOĞLU
Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Kurulduğu günden bu yana, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla Türkiye ekonomisinin nabzını tutan DÜNYA; yalnızca haber aktaran bir mecra olmanın ötesine geçerek, iş dünyası ile kamuoyu arasında güçlü bir köprü vazifesi üstlendi. Üretimin, ticaretin ve reel sektörün sesi olmayı başaran gazete, aynı zamanda ekonomik gelişmelerin sağlıklı analiz edilmesine katkı sunarak, önemli bir sorumluluğu yerine getirdi.
DÜNYA Gazetesi’nin ortaya koyduğu yayıncılık anlayışı, yalnızca iş dünyası için değil, ekonomik bilinç ve finansal okuryazarlığın gelişimi açısından da kıymetli bir referans niteliği taşıyor.
Taleplerimizi görünür kılması takdire şayan
Mustafa BÜYÜKEĞEN
Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomi ve iş dünyasının güvenilir sesi DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Tarafsız, ilkeli ve nitelikli yayın anlayışıyla ülkemizin ekonomik gelişimine ışık tutan DÜNYA Gazetesi, yarım asra yaklaşan yayıncılık hayatı boyunca iş dünyamız için önemli bir rehber oldu. Anadolu’nun üretim gücünü temsil eden Konya iş dünyası adına; sanayimizin, ihracatçımızın, girişimcilerimizin başarı hikayelerini ve taleplerini görünür kılan katkılarından dolayı DÜNYA Gazetesi’ne teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yönetim kadrosu başta olmak üzere tüm çalışanlarınızı tebrik ediyor, yayın hayatınızdaki başarıların artarak devamını diliyorum.
Sorumlu yayıncılık örneğinin temsilcisi
Celalettin Hakan KATIRCI
PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA Gazetesi yalnızca ekonomik gelişmeleri aktaran bir yayın organı değil, üretim ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayan sorumlu bir yayıncılık örneği olmaya devam ediyor. Anadolu sermayesinin, sanayisinin ve üretiminin sesi olan bu köklü yayın, reel sektörün finansman, maliyet ve ihracat gibi konulardaki sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm süreçlerine katkı sunuyor. Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi ve markalaşması açısından bu tür yayın organlarının varlığı son derece önemli. DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
Yeşil ve dijital OSB sürecinde yenilikçi desteğini hissettik
Gül AKYÜREK BALTA
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyasındaki en köklü yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yılını kutlamak demek; 46 yıllık bir geleneği, kurumsallaşmayı ve içine pek çok hayatı sığdırmış büyük bir yapıyı anlamak gerektiğini de söylüyor bize. Yarım asra yaklaşan yayın hayatıyla hem iş dünyası profesyonellerine hem de ekonomi ile ilgilenen tüm okurlarına önemli bir referans kaynağı oldu, DÜNYA.
Gazetenin global ekonomiyi ve ülkemizin genel ekonomik performansıyla birlikte; ticaret, sanayi ve finans sektörlerinin gelişimini birebir takip ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi ki burada kurucusu merhum Nezih Demirkent’ten bahsetmemiz lazım, Türkiye’nin ve dünyanın geçirdiği ekonomik dönüşümleri analiz ederek ekonomi gazeteciliği alanında pek çok yeniliği hayata geçirip, sektörel analizler, ekonomik raporlar ve detaylı finansal haberlerle gazeteyi farklı kıldı. Tüm bu başarıların yanında finansal ve ekonomi okur yazarlığının artmasına da değerli katkılar sundu.
DÜNYA Gazetesinin yeniliklere ve farklılıklara açık olan yüzü, ‘yeşil ekonomi’ kavramının ortaya çıkışında da etkili oldu. Türkiye’de ikiz dönüşümle yani yeşil ve dijital olarak doğan ilk OSB olan TÜİOSB’nin kuruluş sürecinde DÜNYA Gazetesinin desteğini yakından hissettik. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türk sanayisinin yapısal dönüşümünü sağlayacak olan “yeşil ekonomi” kavramı artık tüm ekonomi yayınlarının baş köşelerinde yer buluyor. Bu anlamda da DÜNYA Gazetesine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yıl dönümünü kutluyor; doğru, tarafsız ve kaliteli haberlere emeği geçen DÜNYA ailesini tebrik ediyorum.
DÜNYA’nın 46 yıllık yol gösterici rolünü sürdüreceğine inanıyorum
Taha KERESTECİ
TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı
DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır Türkiye ekonomisinin nabzını tutan ve iş dünyasına yön veren köklü bir yayın organı.
Veriye dayalı analizleri ve Anadolu’nun üretim gücünü görünür kılan yaklaşımıyla ekonomik ekosistemi birbirine bağlayan önemli bir köprü görevi üstlenmekte.
Türkiye genelinde 500’e yakın üyesi ve 500’ün üzerinde şirketiyle yaklaşık 10 bin kırtasiyeciyi temsil eden TÜKİD olarak; değişen ekonomiyi doğru okuyan bu yayıncılık anlayışının değerini biliyor; DÜNYA Gazetesi’nin yol gösterici rolünü sürdüreceğine inanıyorum.
DÜNYA Gazetesi’nin başarı dolu 46’ncı yılını kutluyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.