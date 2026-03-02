DÜNYA 46 yaşında... Ekonomi basınının amiral gemisi

Ekonomi dünyasının temsilcileri 46 yıldır ekonomi haberciliğinde güvenilir ve saygın bir kaynak olan DÜNYA Gazetesi’ni tebrik etti.

Ekonomi gazeteciliğinin köklü çınarı, 46 yaşında

Mehmet Fatih KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Ulusal ve uluslararası ekono­mik gelişmeleri, analizle­ri ve sektörel haberleri en güncel şekilde sunarak, iş dünyasının ve karar vericilerin rehberlerinden olan DÜNYA, ekonomik vizyo­nun şekillenmesine katkı sağla­yan bir platform olmayı başardı.

Bu köklü geçmişte emeği ge­çen herkese teşekkür ediyor, DÜNYA’ya başarılar diliyorum.

İlkeli yayıncılık anlayışıyla mesleğe değer katıyor

Abdülkadir ÇAY

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü

Gazetenizin kuru­luş yıl dönümü ve­silesiyle sizleri ve şah­sınız nezdinde kıymetli Dünya Ekonomi-Politika ailesini tebrik edi­yor, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla basın mesleğine kattığınız değerin artarak sürmesini temenni ediyorum.

Ekonomi basının amiral gemisi Anadolu iş dünyasının sesi oldu

Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı

Ekonomi basınımızın amiral gemisi DÜN­YA’nın 46’ncı kuruluş yıl dö­nümünü büyük camiamız adına en içten duygularımla kutluyorum. Basın meslek ilkelerine bağlı tarafsız ve hızlı haberciliği ile 46 yıldır Anadolu’daki iş dünyasına yol gösteren, oda ve borsa­larla her zaman iş birliği ya­pan, Anadolu’da üretimi ve gelişimi destekleyen DÜN­YA’nın bu misyonunu ba­şarıyla sürdürdüğünü gör­mekten memnuniyet duyu­yoruz. Bu vesileyle Merhum Nezih Demirkent’i bir kez daha anıyor, bütün çalışan­larınıza emekleri için te­şekkür ediyor ve başarıları­nızın devamını diliyorum.

DÜNYA, öncü rol oynamayı sürdürüyor

Şekib AVDAGİÇ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı

DÜNYA, yarım asra yaklaşan zaman süresince iş dünya­sının yararlandığı kaynaklardan oldu. En önemlisi bu gazete sade­ce haber vermedi; analiz ve ince­lemelerle pek çok insana ve kuru­ma yol da gösterdi. Küresel ölçek­te veya ülke sathında ekonomik koşulların manzarası her gün ga­zetenin sayfalarında arzı endam etti. Bugün DÜNYA, sektörlerin nabzını tutarken, yerel dinamik­lerin takip edilmesinde de öncü bir rol oynamaya devam ediyor.

İzlediği çizgiyle bir rehber niteliği taşımayı sürdürüyor

Ozan DİREN

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA Gazetesi, yarım as­ra yaklaşan yayın haya­tı boyunca iş dünyasının nabzı­nı tutan, ekonomik gelişmeleri sağduyulu ve analitik bir bakış açısıyla değerlendiren, güveni­lir bir başvuru kaynağı oldu. Eko­nomi gazeteciliğinin ülkemizde kurumsallaşmasına ve derinlik kazanmasına önemli katkılar su­nan yayın anlayışıyla, yalnızca gelişmeleri aktaran değil; ekono­mik eğilimleri analiz eden, fark­lı bakış açılarını bir araya geti­ren ve sağlıklı bir tartışma zemi­ni oluşturan bir çizgi izledi. Bu vizyon, karar alıcılar ve iş dünya­sı açısından bir rehber niteliği ta­şımaya devam ediyor.

Üstlendiği sorumluluk çok kıymetli

Rekabet koşullarının yeniden şekillendiği, küresel ve bölge­sel dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde; ekonomi basınının sunduğu nitelikli içerik, iş dün­yasında karar kalitesini doğru­dan etkileyen önemli bir unsur. İş dünyasının sürdürülebilir bü­yüme, verimlilik artışı ve reka­bet gücü hedeflerine ulaşabilme­si için ekonomik eğilimleri doğru yorumlamak ve öngörmek hayati önem taşıyor. Bu sebeple DÜNYA Gazetesi’nin üstlendiği sorumlu­luğu çok kıymetli buluyoruz.

Dünya Gazetesi’nin 46 yıllık birikiminin, önümüzdeki dö­nemde de Türk ekonomisinin dönüşüm sürecine katkı sunma­ya devam edeceğine inanıyor; bu uzun yolculukta emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını teb­rik ediyorum. DÜNYA Gazete­si’nin 46’ncı kuruluş yılını içten­likle kutluyorum.

Ekonominin pusulası olmaya devam ediyor

Erdal BAHÇIVAN

İSO Yönetim Kurulu Başkanı

Türk sanayisinin ve ekono­mi dünyasının kıymetli yol arkadaşı DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü, İs­tanbul Sanayi Odası adına en iç­ten duygularımla kutluyorum. Bundan tam 46 yıl önce, Türk basınının vizyoner duayeni rah­metli Nezih Demirkent’in “Eko­nomide bağımsızlık, basında gü­ven" ilkesiyle temellerini attığı DÜNYA Gazetesi, aradan geçen yarım asra yakın sürede sadece bir gazete değil, iş dünyamız için bir okul ve rehber oldu. Rahmetli Demirkent’in Anadolu’yu karış karış gezen, sanayiciyi dinleyen ve üretimin kutsallığını sayfa­larına taşıyan o eşsiz habercilik anlayışı, bugün de ekonomi ga­zeteciliğinin pusulası olmaya devam ediyor.

Biz sanayiciler için DÜNYA, sadece haber aldığımız bir kay­nak değil; sorunlarımızı paylaş­tığımız, başarılarımızı duyurdu­ğumuz ve küresel rekabette uf­kumuzu genişleten stratejik bir paydaş durumunda… Dijital ve yeşil dönüşümün sanayimizi ye­niden şekillendirdiği bu kritik dönemde, doğru bilginin ve nite­likli analizin değeri her zaman­kinden daha hayati bir önem ta­şıyor. DÜNYA’NIN özellikle objektif ve ilkeli yayıncılık mi­rasını, yeni nesil yayıncılık tek­nolojileriyle harmanlayarak ge­leceğe taşımasını takdire şayan buluyorum. Bu anlamlı yıl dö­nümü vesilesiyle, Nezih Demir­kent’i bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyorum.

Sürdürülebilir kalkınma ve üretimin destekçisi oldu

Seyit ARDIÇ

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Merhum Nezih Demirkent’in vizyonuy­la temelleri atılan DÜNYA Gazetesi, 46 yıldır Türkiye’de ekonomi haberciliğinin referans kaynaklarından biri olmayı başar­dı. Ekonominin nabzını tutan haberleri, re­el sektörün gündemini merkeze alan yayın an­layışı ve veriye dayalı analizleriyle; sanayici­lerimizden ihracatçıla­rımıza, yatırımcılardan girişimcilere kadar ge­niş bir kesime ışık tut­maya devam ediyor.

Üretimin, yatırımın, istihdamın ve sürdü­rülebilir kalkınmanın önemini her dönem­de güçlü biçimde vurgulayan DÜNYA Ga­zetesi, tarafsız ve ilkeli habercilik çizgisiyle ekonomi basınında müstesna bir yer edindi. Aynı zamanda yetiştirdiği gazetecilerle bu alanda bir ekol oluşturup, ekonomi haber­ciliğinin gelişimine önemli katkılar sağladı.

Ekonomi basınımızın köklü markası DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dö­nümünü kutluyor; geçmişten bugüne eme­ği geçen tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamı­nı diliyorum.

Türkiye'nin değişim yolculuğunun en canlı tanığı

Işınsu KESTELLİ

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA, Türk iş dünyası için nitelikli analiz ve haberler­le “geleceğin habercisi” olma ro­lüne soyunmuş durumda. Ga­zete, bu tavrıyla, aslında geride bıraktığı 45 yılda dönüştürdüğü ekonomi medyasına bir kez da­ha değişim öncülüğü yapma mis­yonunu üstleniyor. Bundan 46 yıl evvel, İstanbul Cağaloğlu’nda Nezih Demirkent liderliğinde bir araya gelen idealist gazetecileri­nin o tarihte büyük bir öngörüyle devralıp ülkemizin ilk ekonomi gazetesine dönüştürdüğü DÜN­YA, o günden beri ekonomi bası­nının kültürel bir değeri oldu. O gün, “DÜNYA, bugünden itiba­ren yeni bir biçimde ve yeni bir içerik ile karşınızda” manşetiyle çıkan gazete, hem dünya ekono­misinin hem de Türkiye’nin de­ğişim ve dönüşüm yolculuğunun en canlı tanığı olmayı başardı.

Motivasyon kaynağı olmasıyla ayrı bir yerde

Siyasi, ekonomik ve jeopo­litik olarak çok dalgalı geçen 1990’larda iş dünyasının karar alma süreçlerine medya yoluy­la katkı koymaya çalışma çaba­sı DÜNYA’nın en büyük işlev­lerinden biri oldu. Bu yıllarda iş dünyasının yatırım, büyüme, yeni pazarlar bulma, ortaklıklar kurma gibi başarı hikâyelerinin gazete sayfalarında yer bulma­sı büyük bir motivasyon kayna­ğı haline geldi. Keza, Türk tarım ve hayvancılığına verilen özel önem, uzman kalemlerin yazıla­rı, bu sektörlerde yaşanan sorun­ların tarafsız bir şekilde ele alın­ması, çözüme katkı sunulması sayesinde elbirliğiyle çok önem­li bir değer yaratılması sağlandı.

Ülkemizin ekonomi alanın­daki yolculuğu son yıllarda sert krizlerle, pandemiyle, yüksek enflasyonla, küresel zorluklarla sınanırken de DÜNYA Gazete­si objektif yayıncılığından taviz vermeyerek, her zaman sığınıla­cak güvenli habercilik limanı ol­mayı sürdürdü.

Bugün artık DÜNYA Gazetesi Türk iş dünyası için nitelikli ana­liz ve haberlerle “geleceğin ha­bercisi” olma rolüne soyunmuş durumda. Gazete, bu tavrıyla, ge­ride bıraktığı 45 yılda dönüştür­düğü ekonomi medyasına bir kez daha değişim öncülüğü yapma misyonunu üstleniyor. Dünden bugüne bu toprakların önemli bir değeri olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor, çağdaş iletişim alanın­da ortaya koyduğu yeni vizyonu­nun tüm sektör adına başarıya ulaşmasını diliyorum.

Ekonomi gazeteciliğinin ekolü, sanayinin yanında

Selim KASAPOĞLU

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayiciler olarak karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen üretmeye ve müca­deleye devam ettiğimiz bu süreçte DÜNYA, sahadan gelen güncel verileri ve analizleri stratejik değerlendirmelerle harmanlaya­rak güvenilir bir haber kaynağı haline geldi. kurulduğu ilk günden bu yana üretim, sana­yi ve finans dünyasın­daki gelişmeleri nesnel bir bakış açısıyla ka­muoyuna aktararak re­el sektörün güçlü sesi olma misyonunu başa­rıyla üstlendi. Bu serü­vende, bağımsızlık il­kesinden taviz verme­yen DÜNYA, farklı perspektiflere yer açarak ekonomik meselelerin çok boyutlu tartı­şılmasına zemin hazırladı ve hazırlamaya devam ediyor. Bu demokratik ve kapsayıcı yaklaşım, gazetenin iş dünyasındaki saygın­lığını her yıl daha da köklü bir yapıya dönüş­türmeye devam etmesi anlamı taşıyor.

Denizli Sanayi Odası olarak, 53 yıldır yü­rüttüğümüz çalışmaları, üretim gücümüzü, ihracat potansiyelimizi ve sanayimizin dö­nüşüm yolculuğunu kamuoyuna aktarmada gösterdiğiniz hassasiyet ve kıymetli destek­lerinizden dolayı teşekkür ediyor, ekonomi gazeteciliğinin ekolü haline gelen bu kök­lü kurumun bugünlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticileri, kıymetli yazarları ve emektar çalışanları tebrik ediyorum. DÜN­YA Gazetesi’ne, ilkeli duruşunu koruyarak başarılarla dolu nice yayın yılları diliyorum.

Yayın hayatı net bir istikrar göstergesi

Vahap SEÇER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

DÜNYA Gazetesi, kuruluşun­dan bu yana ekonomi günde­mini izleyen ve iş dünyasına dair gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan bir yayın organı oldu. Sanayi, ti­caret, ihracat ve finans alanındaki başlıkları gündeme taşıyarak eko­nomik tartışmalara katkı sundu. Uzun yıllara dayanan yayın hayatı, bu alandaki istikrarın göstergesi.

Yerel yönetimler olarak biz­ler de yaptığımız planlar, altya­pı, üstyapı ve bir takım hizmet­lerle kentlerimizin üretim kapa­sitesini artırmaya katkı sağlıyor, istihdamı güçlendirmeye ve sür­dürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Mersin; tarımı, sanayi­si, lojistik altyapısı ve liman kenti kimliğiyle Türkiye ekonomisin­de stratejik bir yere sahip. Kenti­mizin bu potansiyelini daha ile­riye taşımak için planlı, veriye dayalı ve iş birliğine açık bir anla­yışla hareket ediyoruz. Ekonomi alanındaki gelişmelerin sağlıklı bir zeminde değerlendirilmesi ve kamuoyuna doğru biçimde akta­rılması bu açıdan önemli. Dolayı­sıyla DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor; emeği geçenlere teşekkür ediyor, yayın hayatında başarılarının de­vamını diliyorum.

İhracatçımızın destekçisi DÜNYA

Çetin TECDELİOĞLU

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı

İhracatçımızın sesi olan DÜN­YA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yılını kutluyorum. Ticaretimizin, sanayimizin, ihracatçımızın he­deflerine ulaştığı, rekorlar kırdığı haberlerini yazmaları umuduyla, daha nice güzel yıllarda birlikte olmayı diliyorum.

Gazetenin istikrarlı başarısını takdir ediyoruz

Nüvit GÜNDEMİR

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı

Küresel rekabetin yoğunlaş­tığı bir dönemde, doğru ana­liz ve güvenilir haber kaynağına erişim kritik önemde. 46 yıldır ekonomi gazeteciliğinde güçlü bir konuma sahip olan DÜNYA Gazetesi, iş dünyasına sundu­ğu içerik ve perspektifle önemli katkılar sunmaya devam ediyor. UHKİB olarak bu önemli yıl dö­nümünü kutluyor, yayın hayatın­da istikrarlı başarısının devamı­nı temenni ediyoruz.

Ekonomik dönüşümün rehberi

Süleyman SÖNMEZ

Türk İş Dünyası Konfede­rasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı

Küresel ve yerel ölçek­te ekonominin çok bo­yutlu bir değişimden geçtiği, belirsizliğin artık hayatımı­zın bir parçası haline geldi­ği bir süreç yaşıyoruz. Bu di­namik dönemde ekonomi; rakamların ve finansal tab­loların ötesinde toplumsal refahı, çevresel sürdürüle­bilirliği ve sivil toplumun gücünü kapsayan çok kat­manlı bir yapı sunuyor. Böy­lesine karmaşık bir süreci doğru okumak ve stratejik adımlar atabilmek adına ta­rafsız, nitelikli ve analiz de­rinliği olan bilgiye duyulan ihtiyaç da her zamankinden daha büyük önem kazandı.

DÜNYA Gazetesi, tam 46 yıldır Türk iş dünyasının en güvenilir yol arkadaşı ve te­mel referans noktası olma özelliğini koruyor. Yarım as­ra yaklaşan bu köklü tecrübe, ekonominin kılcal damarla­rına nüfuz ederek sahanın gerçeklerini makro denge­lerle harmanlayan kıymetli bir habercilik ekolü oluştur­muş durumda. Özellikle eko­nomimizin omurgasını oluş­turan KOBİ’lerimizin sesini duyurma, onların dijital ve yeşil dönüşüm yolculukla­rına eşlik etme noktasında DÜNYA’nın üstlendiği mis­yon büyük bir değer taşıyor. Sektörel dinamikleri analiz ederek fırsatları görünür kı­lan bu vizyoner duruş, ülke­mizin kalkınma hedefleriyle de tam bir uyum içinde.

TÜRKONFED olarak, or­tak akıl ve dayanışma ru­huyla iş dünyasına değer ka­tan bu yayıncılık anlayışı­nın önümüzdeki süreçte de iş dünyasına rasyonel bir ze­min sunacağına inanıyoruz. 46 yıllık bu başarı hikâye­sinde emeği geçen tüm basın emekçilerini kutluyor, DÜN­YA Gazetesi’ne nice başarılı yıllar diliyorum.

Türk basın tarihindeki saygın yerini aldı

Gürsel BARAN

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA Gazetesi, ku­rulduğu günden bu ya­na verdiği doğru ve tarafsız bilgi, haber ve yorumlarıy­la önemli bir boşluğu doldu­rarak ticaretin, ekonominin, iş dünyası ve temsilcilerinin daima gözü, kulağı, sesi ol­du. Ülkemizin siyasal, sos­yal, kültürel ve ekonomik gelişiminin her aşamasına tanıklık etti. Güvenilir ha­ber ve yorumlarıyla bizleri aydınlattı. 46’ıncı yılına gir­diği yayın hayatında saygın çizgisini bozmadan, sadece işini yaparak, Türk basın ta­rihindeki saygın yerini aldı ve ekonomi gazeteciliğinin okulu olma misyonunu layı­kıyla yerine getirdi.

Türkiye’nin değişim ve dönüşümünde haberleriy­le, yazılarıyla, yorumlarıyla tanıklık eden, çalışan, üre­ten kesimin sesini duyurup, ülkemizin ilerlemesine kat­kı sağlayan DÜNYA Gazete­si’ni kamuoyuna ulaştıran, yazı işlerinden, muhabiri­ne, köşe yazarlarından, idari personeline kadar her kade­mede emeği geçen çalışan­larını ve üst yönetimi şahıs­larında kutluyor, başarılarla dolu yayın hayatının deva­mını diliyorum. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi Kurucusu Nezih Demirkent’i de say­gıyla anıyorum.

Hızlı, güvenilir ve değer yaratan bilginin kaynağı

Ö. Abdullah ÖZDEMİR

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Merhum Nezih Demirkent öncülüğünde yayın haya­tına başlayan DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan itibaren benimse­diği ilkeler ve aynı özveriyle sür­dürdüğü yayın çizgisi sayesin­de iş dünyamız açısından başu­cu kaynakları arasında yer alıyor. Ekonomi alanında güvenilir, hız­lı ve değer yaratan bilgiye duyu­lan ihtiyaç her geçen gün artar­ken, yaklaşık yarım asırlık uzun soluklu yayıncılığıyla öne çıkan DÜNYA Gazetesi, yalnızca haber aktaran bir mecra değil, aynı za­manda iş dünyasının sesi ve ku­lağı olma misyonunu sürdürüyor.

Tarafsızlığı merkezine alan habercilik anlayışıyla, ekono­mik gelişmeleri her yönüyle ir­deleyen, yorumlayan ve karar süreçlerinde yol gösteren ana­lizleriyle iş dünyasının gelişi­mine önemli katkı sunuyor. Bu düşüncelerle, DÜNYA Gazete­si’nin 46’ncı kuruluş yıl dönü­münü kutluyor, geçmişten bu­güne tüm emeği geçenlere şük­ranlarımı sunuyor, nice başarılı yıllar diliyorum.

Yarım asra yaklaşan saygın bir yolculuk

İbrahim BURKAY

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi haberciliğinin kök­lü çınarı DÜNYA Gazete­si’nin 46’ncı kuruluş yıl dönü­münü en içten dileklerimle kut­larım. Yarım asra yaklaşan bu saygın yolculukta; tarafsız ya­yıncılık ilkesinden ödün verme­den iş dünyasının ufkunu açan, verinin gücünü analizin ustalı­ğıyla harmanlayarak ekonomi­ye yön veren tüm ekibi gönülden tebrik ederim. Türkiye’nin eko­nomi hafızası olma sorumlulu­ğunu başarıyla taşıyan bu kıy­metli kurumun, daha nice yıllar boyunca iş dünyasına rehberlik etmesini temenni ediyorum.

Anadolu’nun üretim gücünü gündemde tutmanız çok değerli

Ahmet KOÇAŞ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Anadolu’nun üretim gücü­nü, sanayici azmini, giri­şimci vizyonunu ülke ve dünya gündemine taşıyarak, önemli bir misyon üstlendiniz. Aksaray iş dünyası olarak, yerelden ulusa­la uzanan kalkınma yolculuğun­da güçlü ve ilkeli ekonomi ba­sınının ne kadar kıymetli oldu­ğunu gayet iyi biliyoruz. Şeffaf, tarafsız ve çözüm odaklı yayın­cılık anlayışınız; yatırım ortamı­nın güçlenmesine, iş dünyasının doğru bilgiye hızlı erişimine ve ekonomik vizyonun gelişmesi­ne önemli katkılar sunuyor. Bu vesileyle; DÜNYA Gazetesi’nin 46 yıllık köklü geçmişini tebrik ediyor, emeği geçen tüm yöneti­cileri, yazarları ve çalışanlarını kutluyor, yayın hayatınızın aynı ilkeli duruş ve başarı grafiğiyle uzun yıllar devam etmesini te­menni ediyorum.

Ekonomi basınının güvenilir kalesi

Tuncay YILDIRIM

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türk iş dünyasıyla 46 yıldır yol arkadaşlığı yapan, çizgi­sini ve yayın ilkelerini koruya­rak ekonomi basınının güçlü ve güvenilir kalesi olmayı başaran DÜNYA Gazetesi; yalnızca bir yayın organı değil, aynı zaman­da reel sektörün nabzını tutan, Anadolu’nun sesini duyuran önemli bir referans kaynağı. Ta­rafsız, ilkeli ve sorumlu yayın­cılık anlayışının uzun yıllar bo­yunca aynı kararlılıkla sürmesi­ni temenni ediyor; emeği geçen tüm yönetici, yazar ve çalışanla­rını gönülden tebrik ediyorum.

Mücadelemizi anlatan değerli bir gazetecilik

Ahmet Fikret KİLECİ

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı

Tam 46 yıldır iş dünyasının nabzını tutan, üretimden yatırıma, finansmandan dış ti­carete kadar geniş bir perspek­tifte yayın yapan DÜNYA Ga­zetesi’nin yıl dönümünü gö­nülden kutluyorum. DÜNYA Gazetesi, Türkiye’nin üretim gücünü ve ihracat vizyonunu il­keli ve tarafsız habercilik anla­yışıyla kamuoyuna aktaran kıy­metli bir yayın organı olmaya devam ediyor.

Özellikle ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki mücadele­sini, karşılaştıkları fırsat ve zor­lukları görünür kılması; sektörle­rimizin dünyaya açılma sürecine önemli katkı sunuyor. İhracatçı firmalarımızın sesi olan, onların başarı hikâyelerini ve taleplerini gündeme taşıyan yaklaşımı biz­ler için son derece değerli.

46 yıldır istikrarlı bir yayın çizgisi ortaya koyan DÜNYA Ga­zetesi’ne emeği geçen tüm yöne­tici, yazar ve çalışanlarını tebrik ediyor; başarılarının artarak de­vam etmesini diliyorum. Nice başarılı yıllara.

Anadolu’da sanayinin gelişimini destekledi

Adnan ÜNVERDİ

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun yıllara dayanan ya­yıncılık geçmişiyle eko­nomi ve iş dünyasının en önemli buluşma noktaların­dan birisi olan DÜNYA Gaze­tesi, Anadolu’da sanayinin ge­lişmesi ve bölgemizin sesinin duyulmasına da önemli katkı­larda bulundu. Yaptığı haber­ler, araştırma dosyaları ve ana­lizlerle ekonominin nabzını tutan ve yayıncılık ilkeleri çer­çevesinde yoluna devam eden DÜNYA Gazetesi ailesini teb­rik ediyor, başarılarının daim olması dileğiyle 46’ncı yılını kutluyorum.

Kurumsal hafızayla hala başucumuzda

Mahmut ÖZGENER

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi basınının köklü ve saygın markalarından olan­DÜNYA’nın 46’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bil­ginin saniyeler içinde yayıldığı, dijitalleşmenin ve yapay zekâ uy­gulamalarının gündemi belirle­diği bir çağda; güvenilir, analiz gücü yüksek ve sorumluluk bilin­ciyle üretilen habercilik her za­mankinden daha kıymetli. Eko­nomi gazeteciliği ise yalnızca ge­lişmeleri aktarmakla kalmıyor; piyasaları yorumluyor, iş dünya­sına perspektif kazandırıyor ve karar süreçlerine ışık tutuyor.

46 yıldır ekonomik hayatın nabzını tutan DÜNYA, istikrar­lı yayın çizgisi ve uzman kadro­suyla iş dünyamız için önemli bir referans noktası olmayı sürdürü­yor. Değişen iletişim kanallarına rağmen, nitelikli içerik üretme kararlılığıyla yola devam etme­nin, kurumsal hafızanın ve mes­leki birikimin en güçlü gösterge­si olduğuna inanıyorum. Bu vesi­leyle, DÜNYA Gazetesi ailesinin tüm mensuplarını kutluyorum.

Türkiye ekonomisinin hafızası, sanayinin sesi

Sibel ZORLU

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

Belirsizliklerin arttığı, küresel dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde doğru, tarafsız ve derinlikli ekonomik bilgi; sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve tüm iş dünyamız için yol gösterici bir pusula niteliği taşıyor. Bu yönüyle ekonomi basını, sağlıklı karar alma süreçlerinin, rasyonel yatırım tercihlerinin ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.

46 yıldır aralıksız yayın haya­tını sürdüren DÜNYA Gazete­si, Türkiye’de ekonomi gazete­ciliğinin kurumsallaşmasına ve güçlenmesine önemli katkılar sunmuş köklü bir yayın organı. Sadece gelişmeleri aktaran de­ğil; analiz eden, arka planını or­taya koyan ve reel sektörün se­sini kamuoyuna taşıyan yayın çizgisiyle ülkemizin ekonomik hafızasında özel bir yer edinen DÜNYA Gazetesine daha nice yıllar diliyorum.

Gerçek anlamda bir ihtisas gazetesi

Hakan Sefa ÇAKIR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA, ülkemizde ilk defa ekonomi odaklı bir yak­laşımla Türk basınında yeni­likçi şekilde bir ihtisas gazete olarak 46 yıldır okuyucularıyla buluşan tek örnek, büyük bir başarı hikayesi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olarak, DÜNYA’yı sadece bir gazete olarak görmüyoruz. Bunun öte­sinde ulusal ve küresel ekono­mik gelişmeler konusunda sü­rekli bilgi edindiğimiz, organize ettiği konferanslarla sadece bil­gi veren değil, deyim yerindeyse iş dünyasını eğiten bir okul gibi görüyoruz.

Aynı zamanda deneyim­li kadrosu, ekonomi uzman­ları, güçlü muhabir ve bölge müdürlükleriyle Anadolu’nun her bölgesindeki ekonomik gelişmelere eğilen, yerelin de se­sini duyuran, yerelin ekonomik gücünü ortaya çıkaran, toplumu bilgilendiren, kentlerin marka­laşma ve kendini duyurabilme çabasına en büyük desteği veren bir oluşum olarak görüyoruz.

Ekonomi bilinci oluşturmada güçlü

Ahmet TİRYAKİOĞLU

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Kurulduğu günden bu yana, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla Türkiye ekonomisi­nin nabzını tutan DÜNYA; yal­nızca haber aktaran bir mecra olmanın ötesine geçerek, iş dün­yası ile kamuoyu arasında güçlü bir köprü vazifesi üstlendi. Üre­timin, ticaretin ve reel sektörün sesi olmayı başaran gazete, ay­nı zamanda ekonomik gelişme­lerin sağlıklı analiz edilmesi­ne katkı sunarak, önemli bir so­rumluluğu yerine getirdi.

DÜNYA Gazetesi’nin orta­ya koyduğu yayıncılık anlayı­şı, yalnızca iş dünyası için de­ğil, ekonomik bilinç ve finansal okuryazarlığın gelişimi açısın­dan da kıymetli bir referans ni­teliği taşıyor.

Taleplerimizi görünür kılması takdire şayan

Mustafa BÜYÜKEĞEN

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi ve iş dünyasının gü­venilir sesi DÜNYA Gazete­si’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü­nü en içten dileklerimle kutluyo­rum. Tarafsız, ilkeli ve nitelikli yayın anlayışıyla ülkemizin eko­nomik gelişimine ışık tutan DÜN­YA Gazetesi, yarım asra yaklaşan yayıncılık hayatı boyunca iş dün­yamız için önemli bir rehber oldu. Anadolu’nun üretim gücünü tem­sil eden Konya iş dünyası adına; sanayimizin, ihracatçımızın, giri­şimcilerimizin başarı hikayelerini ve taleplerini görünür kılan katkı­larından dolayı DÜNYA Gazete­si’ne teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yönetim kadrosu başta olmak üzere tüm çalışanlarınızı tebrik ediyor, yayın hayatınızdaki başarı­ların artarak devamını diliyorum.

Sorumlu yayıncılık örneğinin temsilcisi

Celalettin Hakan KATIRCI

PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA Gazetesi yalnız­ca ekonomik gelişmeleri aktaran bir yayın organı değil, üretim ekonomisinin güçlen­mesine katkı sağlayan sorum­lu bir yayıncılık örneği olmaya devam ediyor. Anadolu serma­yesinin, sanayisinin ve üreti­minin sesi olan bu köklü yayın, reel sektörün finansman, ma­liyet ve ihracat gibi konularda­ki sorunlarını gündeme taşı­yarak çözüm süreçlerine katkı sunuyor. Sanayimizin sürdü­rülebilir büyümesi ve marka­laşması açısından bu tür yayın organlarının varlığı son derece önemli. DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının deva­mını diliyorum.

Yeşil ve dijital OSB sürecinde yenilikçi desteğini hissettik

Gül AKYÜREK BALTA

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyasındaki en kök­lü yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yılını kutlamak de­mek; 46 yıllık bir gelene­ği, kurumsallaşmayı ve içi­ne pek çok hayatı sığdırmış büyük bir yapıyı anlamak gerektiğini de söylüyor bi­ze. Yarım asra yaklaşan ya­yın hayatıyla hem iş dünya­sı profesyonellerine hem de ekonomi ile ilgilenen tüm okurlarına önemli bir refe­rans kaynağı oldu, DÜNYA.

Gazetenin global eko­nomiyi ve ülkemizin genel ekonomik performansıy­la birlikte; ticaret, sanayi ve finans sektörlerinin gelişi­mini birebir takip ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ta­bi ki burada kurucusu mer­hum Nezih Demirkent’ten bahsetmemiz lazım, Türki­ye’nin ve dünyanın geçirdiği ekonomik dönüşümleri ana­liz ederek ekonomi gazeteci­liği alanında pek çok yeniliği hayata geçirip, sektörel ana­lizler, ekonomik raporlar ve detaylı finansal haberlerle gazeteyi farklı kıldı. Tüm bu başarıların yanında finansal ve ekonomi okur yazarlığı­nın artmasına da değerli kat­kılar sundu.

DÜNYA Gazetesinin ye­niliklere ve farklılıklara açık olan yüzü, ‘yeşil ekonomi’ kavramının ortaya çıkışın­da da etkili oldu. Türkiye’de ikiz dönüşümle yani yeşil ve dijital olarak doğan ilk OSB olan TÜİOSB’nin kuruluş sü­recinde DÜNYA Gazetesinin desteğini yakından hisset­tik. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türk sanayisinin yapısal dönüşümünü sağla­yacak olan “yeşil ekonomi” kavramı artık tüm ekonomi yayınlarının baş köşelerinde yer buluyor. Bu anlamda da DÜNYA Gazetesine teşekkü­rü bir borç biliyoruz. Bu ve­sileyle DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı yıl dönümünü kutlu­yor; doğru, tarafsız ve kaliteli haberlere emeği geçen DÜN­YA ailesini tebrik ediyorum.

DÜNYA’nın 46 yıllık yol gösterici rolünü sürdüreceğine inanıyorum

Taha KERESTECİ

TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA Gazetesi, 46 yıl­dır Türkiye ekonomisi­nin nabzını tutan ve iş dün­yasına yön veren köklü bir yayın organı.

Veriye dayalı analizleri ve Anadolu’nun üretim gücünü görünür kılan yaklaşımıyla ekonomik ekosistemi bir­birine bağlayan önemli bir köprü görevi üstlenmekte.

Türkiye genelinde 500’e yakın üyesi ve 500’ün üze­rinde şirketiyle yaklaşık 10 bin kırtasiyeciyi tem­sil eden TÜKİD olarak; de­ğişen ekonomiyi doğru okuyan bu yayıncılık an­layışının değerini biliyor; DÜNYA Gazetesi’nin yol gösterici rolünü sürdürece­ğine inanıyorum.

DÜNYA Gazetesi’nin ba­şarı dolu 46’ncı yılını kutlu­yor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.