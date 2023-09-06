Dünya Bankası, Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkartacak

Bloomberg Haber Ajansı’nın dün yayınladığı bir haber heyecan yarattı. “Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara” dayandırılan habere göre Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak amacıyla ülkeye verdiği desteği potansiyel olarak iki katına çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

Plan, hâlihazırda yürürlükte olan 17 milyar dolardan fazla programa ek olarak, önümüzdeki 3 yıl içinde projeler için 18 milyar dolar kadar bir miktarın taahhüt edilmesini öngörüyor. Devlete doğrudan kredi verilmesinin yanısıra özel sektöre de destek verilecek. Dünya Bankası’nın da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da yorum yapmaktan kaçındığını yazan Bloomberg, anlaşmayı “Türkiye’nin yeni ekonomi yönetimine verilen bir güvenoyu” olarak yorumladı.

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, Dünya Bankası, 18 milyar doların üçte ikisinin doğrudan yatırım ve garantiler yoluyla Türkiye’nin özel sektörüne gitmesini bekliyor. Aynı kaynaklar, fonların bir kısmının ticaretin finansmanı için kısa vadeli garantiler sağlamak ve Türk ihracatçılarını desteklemek için kullanılacağını söylediler.

Yeni aktarılan fonların bir kısmının 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden inşasında kullanılması bekleniyor. Dünya Bankası ilk etapta deprem sonrası hasar maliyetinin 34 milyar dolar olarak ölçmüş, yeniden inşaat maliyetinin ise bu rakamın çok üstünde olabileceğine dikkat çekmişti.