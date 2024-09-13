Dünya Bankası'ndan 'Karadeniz’in mavileştirilmesi' için 6,39 milyon dolarlık hibe

Dünya Bankası, Karadeniz’de kirliliği azaltma amacıyla 6,39 milyon dolar değerinde bir Küresel Çevre Fonu (GEF) hibesi onayladığını duyurdu. "Karadeniz’in Mavileştirilmesi" (BBSEA) adıyla başlatılan bu bölgesel proje, Gürcistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna’daki hükümetlerin ve özel sektörlerin çevresel koruma çalışmalarına destek sağlayacak.

Hibe desteğinin ana alıcısı ve projenin uygulayıcı kuruluşu Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) olacak. Projenin temel amacı, Karadeniz'deki kirliliği azaltarak hem deniz ekosistemlerini hem de kıyı bölgelerinde yaşayan toplulukların geçim kaynaklarını korumaktır.

Karadeniz'de kirliliğin tehditleri

Son yıllarda, Karadeniz, Avrupa'nın en fazla kirliliğe maruz kalan su kütlelerinden biri haline gelmiştir. Özellikle tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan aşırı besin maddesi birikimi (ötrofikasyon), kimyasal kirlilik, istilacı türler, yetersiz atıksu arıtımı ve endüstriyel atıklar bölgenin çevresel dengesini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Ayrıca atmosferik çökelme de Karadeniz’in ekosistemi üzerinde baskı oluşturan faktörler arasında yer almaktadır.

Bu baskılar, deniz ve kıyı ekosistemlerinin yanı sıra bölgeyi evi olarak gören milyonlarca insanın geçim kaynaklarını da tehlikeye sokmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma için önemli bir adım

Dünya Bankası’nın sağladığı bu hibe, Karadeniz’in korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje, bölge ülkelerinde çevresel farkındalığı artırmayı ve kirliliğin azaltılması için somut adımlar atmayı amaçlıyor.