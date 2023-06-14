Dünya Bankası’ndan Türkiye'ye 549 milyon dolar kaynak
Dünya Bankası, kamu kesiminde yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için Türkiye'ye 549 milyon dolar kaynak ayırdı.
Haber Merkezi
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Dünya Bankası, kamu kesiminde yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için Türkiye'ye 549 milyon dolar kaynak ayırdı.Dünya Bankası tarafından dün tarihli bültende, kredinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için gereken sermaye yatırımlarının yapılmasını destekleyeceği ifade edildi.