Dünya gıda fiyatları yüzde 4.3 arttı
Dünya gıda fiyatları, bitkisel yağ ve süt ürünleri fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.3 arttı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.8 artarak ortalama 178.4 puana yükseldi.
Endeks geçen yılın eylül ayına kıyasla ise yüzde 4.3 yükselmiş oldu.
Öte yandan FAO, 2017-2018 dönemi dünya hububat üretim tahminini 2.612 milyar tona yükseltti. Tahmin geçen yılki rekor seviyenin hafif üzerinde yer alıyor. FAO ayrıca dünya buğday üretim tahminini 750.1 milyon tona çıkardı.
Kaynak: Reuters