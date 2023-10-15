Dünyada her üç kişiden biri yeterli gıdaya erişemedi!

FAO'nun güncel verilerine göre Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 71'ini kaplayan su miktarının sadece yüzde 2,5'i içme, tarım ve endüstriyel kullanım için uygun durumda. Günümüzde, 2,4 milyar kişi su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor.

Bu sayının çoğunu, başta kadınlar, yerli halk, göçmenler ve mültecilerden oluşan, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çiftçiler oluşturuyor.

Geçimlerini kısmen de olsa su kullanımına bağlı gıda sistemleriyle sürdüren yaklaşık 600 milyon kişi kirlilik, ekosistem problemleri, sürdürülemez uygulamalar ve iklim değişikliğinin etkilerinden muzdarip.

800 milyon insan için büyük risk

FAO'nun Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2023 raporuna göre, yetersiz beslenmenin yaygınlığı sonucu ölçülen küresel açlık, 2021'den 2022'ye değişmeden kaldı.

Ancak, 2022'deki küresel açlık oranı, Covid-19 salgını öncesine denk gelen 2019'a kıyasla oldukça yüksek. 2022'de dünyada 691 ila 783 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı.

Bu sayı, 2019'a kıyasla 2022'de 122 milyon daha fazla kişinin açlıkla mücadele ettiğini gösteriyor. 2022'de küresel nüfusun, 2,4 milyar kişiye denk gelen yüzde 29,6'sı yeterli gıdaya erişemedi. 2030'da yaklaşık 600 milyon kişinin kronik olarak yetersiz besleneceği öngörülüyor.

Bu veri, Kovid-19 salgınının ve Rusya Ukrayna savaşının yaşanmadığı bir senaryoya kıyasla 119 milyon, sadece Rusya Ukrayna savaşının yaşanmadığı bir senaryoya göre ise yaklaşık 23 milyon daha fazla.

150 milyon çocuk sağlıklı büyüyemiyor

2022 yılında dünya genelinde, beş yaşından küçük tahmini 148,1 milyon çocuğun sağlıklı büyüyemediği ve 37 milyon çocuğun aşırı kilolu olduğu kaydedildi.

Sağlıksız büyüme durumu genelde kırsal alanlardaki çocuklarda görülürken, aşırı kilolu olma durumu kentsel alanlarda biraz daha yaygın.

Birçok ülkede artan çocuklarda sağlıklı büyüyememe ve aşırı kilo sorununun, çeşitli sağlık problemlerini artıracağına işaret edildi.

En kötü tablo Afrika'da

Yetersiz beslenme yaygınlığı, dünya genelinde 2019'da yüzde 7,9 iken, 2022 yılında yüzde 9,2'ye yükseldi.

Afrika, Asya ve Okyanusya'da, 2019'dan 2022'ye yetersiz beslenme yaygınlığı artış gösterirken, Latin Amerika ve Karayipler'de yetersiz beslenme yaygınlığı azaldı.

Afrika'da 2019'da yüzde 17 olan yetersiz beslenme yaygınlığı, 2022'de 2,7 puan artarak 19,7'ye ulaştı. Asya'da 2019'da yüzde 7,4 olan yetersiz beslenme sorunu oranı, 2022'de yüzde 8,5'e çıktı.

Okyanusya'da da 2019'da yüzde 6,4 olan yetersiz beslenme yaygınlığı az da olsa artarak, 2022'de yüzde 7'ye ulaştı.

Latin Amerika ve Karayipler'de ise yüzde 5,6 olan yetersiz beslenme yaygınlığı oranı, 2021'de yüzde 7'ye ulaştı ancak söz konusu yaygınlık oranı 2022'de 0,5 puanlık düşüşle yüzde 6,5'e geriledi.