Dünyada resesyon, çöküş ve büyüyememe korkusu

ALMANYA: Almanya'da ekonomik aktivite ağustos ayında Mayıs 2020'den bu yana görülen en hızlı düşüşü yaşadı. HCOB tarafından hazırlanan satın alma yöneticileri bileşik endeksi (bileşik PMI) ağustos ayında 39 ayın en düşük seviyesine indi. Temmuz ayında 48.5 puan olan bileşik PMI, Ağustos ayında 44.7 puana geriledi. İmalat PMI'nın 38,8 puandan 39.1 puana toparlandığı ağustos ayında hizmetler PMI ise 9 ayın en düşük seviyesine inerek daralmaya işaret etti.

Temmuz ayında 52.3 puan olan hizmetler PMI 47.3 puana düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ekonominin büyümesinde önemli yeri olan imalat sanayinde üretim haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1.5 düştü, reel perakende satışlar da yüzde 0.8 daraldı. İhracat da beklentilerin altında arttı. Uzmanlar, tedarik zincirindeki sıkıntılar, daha parçalanmış bir küresel ekonomi ve Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı malları giderek daha fazla üretebilmesinin, haziranda ihracatı baskılayan faktörler olduğunu belirtiyor.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ticaret; artık Alman ekonomisinin eskiden olduğu gibi güçlü ve dirençli bir büyüme itici gücü değil, daha çok bir engeldir" dedi. Ülkenin ithalatı da haziranda aylık bazda yüzde 3.4 gerileyerek dış ticaret fazla sının artmasına neden oldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre de Almanya, bu yıl küçülecek tek G7 ülkesi olacak.

ÇİN: Uzun zamandır küresel büyümenin lokomotifi olan Çin ekonomisi, COVID-19'a karşı "sıfır vaka" politikasını terk etmesiyle hafifçe toparlanmasının ardından 40 yıldır başarılı olan büyüme modelinin "bozulma yolunda" olmasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de tüketici fiyatları düşerken, emlak krizi derinleşiyor. İhracat düşüşe geçerken, dünyanın en kalabalık ülkesinde gençler arasındaki işsizlik artıyor. Çin ekonomisi, yıla güçlü bir başlangıç yapmasının ardından ivmenin zayıfladığı nisan ayından bu yana durgunluk içinde bulunurken, bu durgunluk yüksek borç ve hızla yaşlanan nüfus ile birleştiğinde ciddi bir sorun haline geliyor. Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 0,8 büyüdü.

Son haftalarda tüketim ve ülkenin ihracatı da dâhil olmak üzere birçok ekonomik veriler aşağı yönlü olurken, bazı uzmanlar gelecek on yıl içinde ortalama olarak yalnızca yüzde 2-3 düzeyinde bir ekonomik büyüme bekliyor. Uzmanlar, Çin'deki zayıf büyümeyi "oldukça endişe verici" olarak değerlendirirken, ülke ekonomisinin bir "güven krizi" yaşadığını belirtiyor.

FRANSA: Fransa'da hizmetler sektörü PMI, ağustos ayında 30 ayın en düşük seviyesine geriledi. HCOB'un hazırladığı Fransa satın alma yöneticileri endekslerine (PMI) göre hizmetler sektöründe daralma ağustos ayında derinleşti. Temmuz ayında 47.1 puan olan ve ağustos ayında 47.5 puana toparlanması beklenen hizmetler PMI 46.7 puana indi.

İmalat PMI'ın 45.1 puandan 46.4 puana yükseldiği Ağustos ayında bileşik PMI ise Temmuz ayındaki 46.6 puanı devam ettirdi. Flaş PMI verilerini yorumlayan Hamburg Commercial Bank Ekonomisti Norman Liebke şunları söyledi: "Fransa ekonomisi bir kez daha zorlanma belirtileri göstererek bir çıkmaza girdi. Üst üste üçüncü ayda da Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi, HCOB PMI verilerine göre küçülüyor. "

EURO BÖLGESİ: Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite ağustos ayında 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. HCOB tarafından hazırlanan Euro Bölgesi satın alma yöneticileri bileşik endeksi (Bileşik PMI), ağustos ayında Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Temmuz ayında 48.6 puandan ağustosta 47 puana gerileyen bileşik PMI, pandemi dönemi hariç bu seviyeyi en son nisan 2013'te görmüştü.

İNGİLTERE: İngiltere'de küçük işletmelerin satışları yüzde 20'den fazla azaldı. Muhasebe yazılımı sağlayıcısı Sage'in İngiltere'de yaptığı araştırmaya göre, yükselen enflasyon ve artan faiz oranları karşısında tüketicilerin harcamalarını kısması nedeniyle küçük işletmelerin satışları yüzde 20'den fazla azaldı.

Sage'in muhasebe platformunu kullanan 85 bin küçük ve orta ölçekli şirkete ait verilerden derlenen rapor, küçük işletmelerin son aylarda gelir, kâr ve nakit dengelerinde yaşanan düşüşlerle mücadele ettiğini göstererek İngiltere'nin büyüme beklentilerine ilişkin endişeleri artırdı. Öte yandan ülkede işverenlerin çalışanlara verdikleri ücret artışları bu yıl ilk kez düştü.

XpertH verilerine göre, Temmuz sonuna kadarki üç aylık dönemde medyan temel ücretlerde sunulan artış oranı, altı çeyrek üst üste görülen yüzde 6'lık rekor seviyenin ardından yüzde 5.7'ye geriledi. XpertHR yöneticisi Sheila Attwood, "Ücret artışlarındaki düşüşe ilişkin rakamlarımız, ücret-fiyat spiralinin etkilerinden korkan İngiltere Merkez Bankası'nı rahatlatabilir" dedi.

ABD: ABD'de ipotekli konut kredisi faizleri geçtiğimiz hafta 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Konut ulaşım başvuruları ise 1995'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Mortgage Bankers Association verilerine göre, 30 yıl vadeli sabit ipotek kredisi faizi 18 Ağustos’ta sona eren haftada 15 baz puan artışla yüzde 7.31’e çıktı.

Konut alım başvuruları art arda 6'ncı haftasında geriledi ve 1995’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu da mortgage başvurularını genel olarak ele alan göstergeyi aşağı çekti. Borçlanma maliyetleri bu hafta artmaya devam ederken, Mortgage News Daily 30 yıllık sabit faiz oranını yüzde 7.5 seviyesinde gösterdi.