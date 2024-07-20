Dünyada ultra zenginlerin sayısı arttı: Milyonerler bu şehirlerde yaşıyor

Geçen yıl serveti 30 milyon dolar ve üzerinde olanların dünya genelindeki nüfusu yüzde 8 arttı. Yeni bir rapora göre büyümenin büyük bir kısmı ABD'den geliyor.

CNBC'nin haberine göre Altrata'nın 2024 Dünya Ultra Servet Raporu'nda şu anda ultra yüksek net değere sahip (UHNW) bireyler olarak bilinen 30 milyon dolar ve üzeri değere sahip 426 bin 330 kişi var. Bu kişilerin toplam serveti 2023 yılında 49 trilyon dolara yükseldi.

ABD'de ultra yüksek net değere sahip bireylerin nüfusu yüzde 13 arttı ve 147 bin 950 kişiye ulaştı. Bu da küresel nüfusun üçte birinin ABD'de olduğunu gösteriyor.

Rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde UHNW nüfusunun yüzde 38 artarak 587 bin 650′ye ulaşması bekleniyor. Bu kişilerin toplam servetleri 19 trilyon dolar artacak ve bu da ultra zenginlere hitap eden şirketler için yeni bir fırsat yaratacak.

Raporda, kişisel lüks mallar ve yaşam tarzı hizmetleri pazarının hızla genişlediğine dikkat çekilirken, "Dünya genelindeki lüks gayrimenkullerde de benzer bir eğilim görüldü" denildi.

Küresel lüks harcamanın yaklaşık üçte biri...

Rapora göre, ultra zenginler 2023′te 118 milyar dolarlık lüks harcamaya imza attılar, bu da küresel lüks harcamanın yaklaşık üçte biri demek.

Şehir bazında bakıldığında 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip insanların en yoğun olduğu nüfusa sahip şehir 16 bin 630 kişiyle New York. İkinci sırada 12 bin 546 kişiyle Hong Kong var. İkiliyi 8 bin 955 kişi ile Los Angeles ve 6 bin 445 kişiyle Tokyo takip ediyor.

Raporda, beklenen faiz indirimlerinin ve büyüyen endüstrilerin bu yıl ve gelecek yıl UHNW servet yaratımına güç vermeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.