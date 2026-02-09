Dünyanın 1 numaralı ekonomisi için korkutan uyarı: Ciddi bir düzeltme riski var

ABD ekonomisi, haber başlıklarına taşınan temel makroekonomik göstergelere bakıldığında hâlâ güçlü...

Ancak dünyanın en büyük denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finans şirketlerinden biri olan Ernst & Young'ın Başekonomisti Gregory Daco, bu tabloyu bir "ekonomik paradoks" olarak tanımlıyor.

Daco, Bloomberg Businessweek Daily’ye verdiği röportajda, "ilk bakışta olumlu görünen, manşetlerde öne çıkan ve 'ekonomi iyi gidiyor' algısı yaratan" verilerin, ekonominin arka planındaki daha kırılgan ve dengesiz yapıyı görünmez kıldığını savundu.

Büyümenin yükünü üç ana kolon taşıyor

Daco’ya göre büyümenin yükünü çok dar bir grup taşıyor. Varlıklı tüketiciler, yükselen finansal piyasalar ve teknoloji devlerinin yapay zekâ odaklı devasa yatırımları ekonomiyi ayakta tutan ana kolonlar. Buna karşın orta gelirli haneler ve küçük işletmeler giderek daha fazla baskı altında.

Yapay zekâ yatırımları kırılganlıkları perdeliyor

Bu değerlendirme, kısa süre önce IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas’ın yaptığı uyarılarla da örtüşüyor. Gourinchas, yapay zekâ yatırımları ve şişen borsa değerlerinin, ekonomideki temel kırılganlıkları perdelediğini savunmuştu.

Beklentiler tutmazsa sert düzeltme gelir

Daco’ya göre, yapay zekânın üretkenlik ve kârlılık vaatleri gerçekleşmezse piyasada ciddi bir düzeltme riski var. Bu risk, yatırım sihirbazı Ray Dalio’nun neden portföylerde yüzde 10-15 altın tutulmasını önerdiğini de açıklıyor.

En ufak bir yavaşlama olursa...

Büyümenin bu kadar dar bir kazanan grubuna dayanması, aşağı yönlü riskleri artırıyor. Yapay zekâ yatırımlarında en ufak bir yavaşlama, güçlü ortalamaların altındaki zayıflığı hızla açığa çıkarabilir.

Her kesimine eşit dağılmayan büyümeyi gizliyor

Resmî veriler ilk bakışta olumlu bir tablo çiziyor. İstihdam artışı yavaş ama sürüyor.

Enflasyon normalleşmeye yakın, gayrisafi yurt içi hasıla güçlü. Ancak Daco’ya göre bu veriler, ekonominin her kesimine eşit dağılmayan bir büyümeyi gizliyor. İşe alımlar sınırlı, harcamalar ise büyük ölçüde belirli gelir grupları tarafından sürükleniyor.

Yaygın bir kutuplaşma söz konusu

Daco, ABD ekonomisinin ortalamalarla anlatılamayacak kadar parçalı hale geldiğini vurguluyor. Ona göre mesele artık basit bir "K-şekilli toparlanma" (aynı ekonomi içinde bir kesim hızla toparlanırken, diğer kesimin gerilemeye devam etmesi) değil; gelir grupları, sektörler ve şirket ölçekleri arasında yaygın bir kutuplaşma söz konusu.

Yüksek gelir grupları artan varlık fiyatları sayesinde harcamaya devam ederken, orta gelirli haneler fiyat baskısı altında. Küçük işletmeler ise artan maliyetleri absorbe edecek finansal esnekliğe sahip değil...

Harcamalar reel harcanabilir gelir artışını aştı

Daco, tüketici harcamalarının dayanıklı görünmesinin ardında da sağlıksız bir tablo olduğunu söylüyor. Harcamalar, reel harcanabilir gelir artışını aşmış durumda. Aradaki fark ise tasarrufların eritilmesi ve borçlanma yoluyla kapatılıyor. Bu da temelin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.

Vergi iadesi döneminin bile tabloyu değiştirmeyebileceği uyarısında bulunan Daco, hanelerin ek nakdi harcamak yerine borç kapatma ve azalan tasarrufları yeniden inşa etmek için kullanabileceğini belirtiyor.

Yapay zekâ ekonominin fay hattı olabilir

Yapay zekâ patlaması, aynı zamanda potansiyel bir kırılma noktası... Beklentilerde bir reset yaşanması halinde hisse senetleri hızla yeniden fiyatlanabilir, servet etkisi zayıflar ve büyümenin dayandığı kolonlar sarsılabilir.