Son dakika: Tavuk ihracatı durduruldu
Son dakika haberine göre, tavuk ürünlerinde yaşanan fiyat artışı gerekçesiyle, iç piyasadaki arz ve fiyat istikrarını korumak amacıyla tavuk ihracatının yarından itibaren (9 Şubat) durdurulmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde tavuk ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Piyasadaki fiyat istikrarını korumak amacıyla tavuk ihracatının durdurulmasına karar verilirken, karara ilişkin açıklama Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan’dan geldi.
Bekir Kaplan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ramazan öncesi %15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır.
