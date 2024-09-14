Dünyanın en zengin ikinci kişisi kısa süreli değişti: Jeff Bezos’un önüne geçti ve...

Dünyanın ikinci kişisi kısa süreliğine değişti. Oracle'ın 2026 için gelir tahminini yükseltmesiyle ve 2029'a kadar iyimser bir öngörü sunmasıyla şirket hisseleri yükseldi. Bu yükseliş şirketin kurucusu Larry Ellison'ın servetini de artırdı. Dünyanın en zengin kişisi kısa süreliğine de olsa Ellison oldu.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, Ellison’ın net serveti piyasanın açılışının hemen ardından 208,4 milyar dolara ulaştı, ardından 197 milyar dolara düştü. CNBC'e'nin aktardığına göre, yıllar boyunca dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını ara ara elinde bulunduran Bezos'un serveti ise 204 milyar dolar. Tesla CEO’su Elon Musk, 252 milyar dolarla halen zirvede bulunuyor.

Oracle hisseleri, şirketin 2026 mali yılı için gelir tahminini yükseltmesi ve 2029 mali yılına kadar iyimser bir öngörü sunmasının ardından 162,03 dolardan hafif bir yükselişle kapandı.

Hisseler, şirketin beklentileri aşan çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından Salı günü yüzde 11 yükseldi. Oracle hisseleri yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor ve bu yıl yüzde 54 artışla, büyük sermayeli teknoloji hisseleri arasında yalnızca yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın (bu yıl yüzde 141 artış gösterdi) gerisinde kaldı.

Oracle'ı 1977'de kuran Ellison, bu yükselişten en çok fayda sağlayan kişi oldu. Şirketin en büyük hissedarı olan Ellison, mevcut hisselerin yaklaşık yüzde 40'ına sahip. Şirketin son yıllardaki canlanması, bulut altyapısındaki gelişen konumu ve bulut veritabanlarının artan benimsenmesiyle ivme kazandı.

60 yaşındaki Bezos ve 80 yaşındaki Ellison, şirketlerinin yeni bir ortaklık kurmasından üç gün sonra dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanı için yarışıyor.