Dünyaya açılan İSTOÇ’ta hedef 30 milyar $ ticaret

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bünyesinde yer alan 42 meslek komitesiyle Çin'deki Yiwu’dan sonra dünyanın ikinci büyük ticaret merkezi olan İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ), küresel tedarik merkezi olmayı hedefliyor. 100 bin kişiye doğrudan 400 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayan çarşıda, 7 bin 200 iş yeri bulunuyor. Yıllık 15 milyar dolarlık ticaretin döndüğü İSTOÇ’ta bu yılki hedef ise 30 milyar dolara ulaşmak.

Çarşıda hedefe ulaşmak için uluslararası ziyaretçilerin de katılımıyla bir festival gerçekleştirilecek. Mayıs ayında planlanan ancak seçim nedeniyle hazirana ertelenen festivale yurtdışından da birçok alıcının katılması amaçlanıyor.

Festivale 6 bin yabancı gelecek

1 milyon 100 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan çarşının hırdavat, züccaciye, kozmetik, kırtasiye, kuru gıda gibi 42 meslek kolunun bulunduğunu açıklayan İSTOÇ İş Adamları Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, çarşıdaki günlük yaşamı 1 milyon kişi olarak açıkladı.

İSTOÇ’u dünyaya açma ve bilinirliğini artırmak için İSTOÇFest’i düzenleyeceklerini aktaran Acar, bu etkinlikle çarşının çehresini değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Acar, festivalin uluslararası boyuta taşınmasıyla yıllık 15 milyar dolar olan ticaret hacmini 25-30 milyar dolara çıkaracaklarını kaydetti. Festivalde 6 binin üzerinde yabancı, 2 binin üzerinde de yerli alıcının bir araya gelmesi amaçlanıyor.

İstanbul ihracatının yüzde 8’i çarşıdan

Çin’deki Yiwu’dan sonra İSTOÇ’un dünyanın ikinci büyük toptan ticaret merkezi olduğunu dile getiren Acar, “Yiwu’dan sonra böyle büyük bir ticaretin döndüğü başka merkez yok.

Türkiye ihracatının üçte birini İstanbul yapıyor, İstanbul ihracatının yüzde 8’i ise İSTOÇ’tan gerçekleştiriliyor. 42 meslek komitesinin içinde züccaciye gibi cari fazla veren sektörler var. Yine hırdavat dış ticarette fazla veren sektörümüz. Nihai tüketiciye hizmet vermediği için dışardan bakıldığında marka bilinirliği yok gibi ama bütün büyük ihracatçılarımızın burada bağlantısı var.

Mesela Kastamonu Plastik, Demiralp, Irak Plastik gibi ihracat şampiyonu firmalarımız var. KOBİ’lerin bir birleriyle iş yaptığı, ofislerin bulunduğu bir merkez” diye konuştu. Çarşının havaalanına yakınlığı nedeniyle avantajlı durumda olduğunu söyleyen Acar, “Burası ticari lokasyon olarak merkezi bir konumda. Komşu ülkelere yakınlığı nedeniyle de 60 ülkenin ihracatı ve tedarik noktasındayız. Bu yapısıyla İSTOÇ özellikle ihracat tarafında ön plana çıktı” şeklinde konuştu.

50 ülkenin havaalanında tanıtım

İSTOÇ’un uluslararası arenada tanıtımı için atılan adımlardan birini de havaalanı billboardlarına girmek olarak açıklayan Ahmet Acar, şu bilgileri verdi: “Ticaret Bakanlığı ile görüştük.

2023 yılında Türkiye’nin ihracat yaptığı 50 ülkenin havaalanında tanıtım reklam filmlerini döndürelim istedik. Şu anda bu çalışmalara başladık. Teşvik gerekiyor ama deprem nedeniyle biraz aksamalar oldu.” Deprem nedeniyle 2023 hedeflerinde sapmalar yaşanacağını ifade eden Acar, “Bölgemizdeki sektörel STK’lar ile sürekli iletişim halindeyiz. İhracatçılarımızla birlikte hareket ediyoruz. Önceliğimiz müşteriyi İSTOÇ’a getirebilmek” dedi.

Depremin etkilediği Kahramanmaraş’ın tekstil ve züccaciyede üretim merkezi olduğunu hatırlatan Acar, üretimin durmasıyla özellikle yarı mamul tedariki anlamında yaşanacak sıkıntılara işaret etti. Acar, “Burada yeri olup da Kahramanmaraşlı olan çok ihracatçımız var. Orayla da devamlı irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.

44 yıllık kentsel dönüşüm örneği

Tahtakale esnafının uzantısı olarak 1979 yılında 52 girişimci tarafından hayata geçirilen ve 1984’te temeli atılan İSTOÇ, ofis ve ticaret merkezi anlamında kentsel dönüşümün ilklerinden. 20’ye yakın plazanın bulunduğu merkezde iş erlerinin yüzde 90’ı iki ya da üç katlı. Lokasyon olarak kentin Arnavutköy Hadımköy hattında yer alan çarşı, fay hattına uzaklığı ile de dikkat çekiyor. Çarşıda 19 kapısı bulunuyor.