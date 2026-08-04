Düşük tansiyon, risk iştahını törpüledi

ABD ile İran arasındaki ge­rilimlerin seyri piyasala­rın odak noktasında kal­maya devam ederken, geçen haf­ta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken, bir nebze hafifledi. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatla­rında gerileme gözlenirken, ha­la yüksek seyrini koruyan kü­resel tahvil faizleri ve Asya'da­ki ekonomik verilerin olumlu sinyaller vermemesi piyasalar­da risk iştahını törpülüyor.

Orta Doğu'da kısmen hafifle­yen jeopolitik tansiyon ve yeni bir anlaşma yapılabileceğine yö­nelik umutlar, Avrupa tarafında fiyatlamalarda başat rol oynuyor. Analistler, petrol fiyatlarında­ki düşüşün enerjide dışa bağım­lı Avrupa ekonomileri açısından kritik önem taşıdığını belirterek, para piyasalarında Avrupa Mer­kez Bankası’nın (ECB) eylülde politika faizlerinde artışa gidebi­leceği %87 ile fiyatlanıyor. Dünya genelinde yarı iletken sektörü­ne ilişkin değerleme endişeleri­nin yeni haftaya taşınması Asya borsalarında Orta Doğu'daki ge­rilimlerin oluşturduğu iyimser­likleri gölgeledi. Bölgede, Hong Kong hariç satıcılı bir görünüm öne çıkarken, Japonya ve Çin'de açıklanan makroekonomik veri­lerden alınan sinyallerde söz ko­nusu seyirde etkili oldu.

Barış umudu petrolü 85 doların altına çekti

Brent petrolün varili uluslara­rası vadeli piyasalarda 82,69 do­lardan işlem görüyor. Brent pet­rolün varil fiyatı, dün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre %7,4 aza­lışla 83,41 dolar oldu. Aynı daki­kalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fi­yatı da 79,60 dolar olarak belir­lenmişti. Brent petrolde teknik olarak 83,75 doların direnç, 82,97 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bitcoin'de 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı

Bitcoin, 3 Ağustos'ta 62 bin 797,1 dolardan işlem görürken kripto para piyasasının günde­mine Coldcard cüzdanlarındaki büyük güvenlik açığı damga vur­du. Üç saldırı dalgasında 4 bin 585 adresten yaklaşık 89 milyon dolarlık 1.367 Bitcoin aktarılır­ken, ilk operasyonda yalnızca 41 dakikada 1.083 BTC çekildi. Trump Media'nın 165 milyon do­larlık Bitcoin sattığı iddiası ise şirket tarafından yalanlandı.

ABD ve Japonya koordineli yen müdahalesini doğruladı

Döviz piyasasındaki gelişmeler de yakından izlenirken, ABD Ha­zine Bakanı Scott Bessent, Japon yenine yapılan müdahaleyi doğ­ruladı. Bessent, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi ha­linde ilave ortak piyasa müdaha­lelerinin yapılabileceğini belirtti.

Altında 4 bin dolar sınavı: Sırada hangi eşik var

Altın piyasasında son dönemin en kritik başlığı, 4 bin dolar eşiğinin artık yalnızca psikolojik bir seviye olmaktan çıkması oldu. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık arayışı, fiyatlamanın yeni bir denge alanına taşındığını gösteriyor. Yatırımcı açısından asıl soru ise yükselişin tamamen bitip bitmediği değil, yeni hareket alanının ne kadar genişleyebileceği. Çünkü güçlü ralli sonrası piyasada hem güvenli liman talebi hem de kâr satışları aynı anda etkili oluyor. Kısa vadede piyasada iki farklı soru öne çıkıyor. İlki, altının 4 bin dolar üzerindeki tutunmasını kalıcı hâle getirip getiremeyeceği. İkincisi ise gram altının kur etkisiyle iç piyasada ne kadar daha ayrışabileceği. Bu nedenle yatırımcı için önümüzdeki dönemin temel izleme listesi net: Küresel enflasyon verileri, merkez bankası mesajları, jeopolitik başlıklar, tahvil faizleri ve doların yönü altının bir sonraki büyük hareketine zemin hazırlayacak.

Dolar endeksi temmuzda iki ay sonra geriledi

ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, yılın ilk yarısında ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları ve şubat ayı sonunda patlak veren Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle 100 seviyelerindeki güçlü duruşunu sürdürdü. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un göreve başlamasının Fed'e yönelik faiz artırımı tahminlerini güçlendirmesi ve bölgesel gerilimlerin doların güvenli liman özelliğini pekiştirmesi doların diğer para birimleri karşısındaki seyrini etkiledi. Bu gelişmelere karşın dolar endeksinde temmuz ayında yön tersine döndü. Dolar endeksi temmuz ayında Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için yeterince güçlü adımlar atmayacağı beklentileriyle yüzde 1,5 azalışla 99,7 seviyesine geriledi ve 2 ayın ardından aylık bazda ilk düşüşünü kaydetti.