Düşük tansiyon, risk iştahını törpüledi
Küresel piyasalarda "yüksek değerleme" endişeleri, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlikleri gölgeliyor. Altın piyasasında 4 bin $ eşiğinin kalıcı olup olmadığı sorusuna yanıt aranırken, Brent petrol ABD ile İran arasında diplomatik temas olasılığıyla 85 $'ın altına çekildi.
ABD ile İran arasındaki gerilimlerin seyri piyasaların odak noktasında kalmaya devam ederken, geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken, bir nebze hafifledi. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarında gerileme gözlenirken, hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri ve Asya'daki ekonomik verilerin olumlu sinyaller vermemesi piyasalarda risk iştahını törpülüyor.
Orta Doğu'da kısmen hafifleyen jeopolitik tansiyon ve yeni bir anlaşma yapılabileceğine yönelik umutlar, Avrupa tarafında fiyatlamalarda başat rol oynuyor. Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerjide dışa bağımlı Avrupa ekonomileri açısından kritik önem taşıdığını belirterek, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) eylülde politika faizlerinde artışa gidebileceği %87 ile fiyatlanıyor. Dünya genelinde yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınması Asya borsalarında Orta Doğu'daki gerilimlerin oluşturduğu iyimserlikleri gölgeledi. Bölgede, Hong Kong hariç satıcılı bir görünüm öne çıkarken, Japonya ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerde söz konusu seyirde etkili oldu.
Barış umudu petrolü 85 doların altına çekti
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,69 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre %7,4 azalışla 83,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 79,60 dolar olarak belirlenmişti. Brent petrolde teknik olarak 83,75 doların direnç, 82,97 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Bitcoin'de 89 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktı
Bitcoin, 3 Ağustos'ta 62 bin 797,1 dolardan işlem görürken kripto para piyasasının gündemine Coldcard cüzdanlarındaki büyük güvenlik açığı damga vurdu. Üç saldırı dalgasında 4 bin 585 adresten yaklaşık 89 milyon dolarlık 1.367 Bitcoin aktarılırken, ilk operasyonda yalnızca 41 dakikada 1.083 BTC çekildi. Trump Media'nın 165 milyon dolarlık Bitcoin sattığı iddiası ise şirket tarafından yalanlandı.
ABD ve Japonya koordineli yen müdahalesini doğruladı
Döviz piyasasındaki gelişmeler de yakından izlenirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japon yenine yapılan müdahaleyi doğruladı. Bessent, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti.
Altında 4 bin dolar sınavı: Sırada hangi eşik var
Altın piyasasında son dönemin en kritik başlığı, 4 bin dolar eşiğinin artık yalnızca psikolojik bir seviye olmaktan çıkması oldu. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık arayışı, fiyatlamanın yeni bir denge alanına taşındığını gösteriyor. Yatırımcı açısından asıl soru ise yükselişin tamamen bitip bitmediği değil, yeni hareket alanının ne kadar genişleyebileceği. Çünkü güçlü ralli sonrası piyasada hem güvenli liman talebi hem de kâr satışları aynı anda etkili oluyor. Kısa vadede piyasada iki farklı soru öne çıkıyor. İlki, altının 4 bin dolar üzerindeki tutunmasını kalıcı hâle getirip getiremeyeceği. İkincisi ise gram altının kur etkisiyle iç piyasada ne kadar daha ayrışabileceği. Bu nedenle yatırımcı için önümüzdeki dönemin temel izleme listesi net: Küresel enflasyon verileri, merkez bankası mesajları, jeopolitik başlıklar, tahvil faizleri ve doların yönü altının bir sonraki büyük hareketine zemin hazırlayacak.
Dolar endeksi temmuzda iki ay sonra geriledi
ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, yılın ilk yarısında ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları ve şubat ayı sonunda patlak veren Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle 100 seviyelerindeki güçlü duruşunu sürdürdü. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un göreve başlamasının Fed'e yönelik faiz artırımı tahminlerini güçlendirmesi ve bölgesel gerilimlerin doların güvenli liman özelliğini pekiştirmesi doların diğer para birimleri karşısındaki seyrini etkiledi. Bu gelişmelere karşın dolar endeksinde temmuz ayında yön tersine döndü. Dolar endeksi temmuz ayında Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için yeterince güçlü adımlar atmayacağı beklentileriyle yüzde 1,5 azalışla 99,7 seviyesine geriledi ve 2 ayın ardından aylık bazda ilk düşüşünü kaydetti.