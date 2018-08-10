Duvar kağıdı ithalatına 3 yıl boyunca ek mali yükümlülük

10 Ağustos 2018

ANKARA (DÜNYA) - Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatına 2021 yılı Ağustos ayına kadar geçerli olmak üzere kg başına 3.75 dolarlık ek mali yükümlülük getirilmesi hükme bağlandı.

Karar kapsamında ithalatında 3 yıl boyunca ek mali yükümlülük getirilen ürünler ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTPİ) şunlar: 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00, 4814.90.70.10.00 .

Duvar kağıdı ithalatına getirilen ek mali yükümlülükten, aralarında Rusya Federasyonu, Brezilya, Meksika, Arjantin, Afganistan’ın da bulunduğu 144 ülke muaf tutuldu ve bunlar için bin 43 tonluk tarife kontenjanı açıldı.