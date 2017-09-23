Düzce'den bir ayda bin 84 ton fındık ihraç edildi

23 Eylül 2017

Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 35'ini karşılayan Düzce'de ağustosta bin 84 ton fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Kentte, henüz hasat döneminin başlangıcı olan ağustos ayında pazara inen ürünün bin 84 tonunun Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiği belirtilen açıklamada, "Fındıkta hasat dönemi bu ay sona eriyor. Fındığın haricinde 857 ton diğer gıda maddeleri ve 840 ton tavuk ayağı ihracatı yapıldı." denildi.

Kaynak: AA