DYO, ICCA Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ni İmzaladı

Uluslararası platformda sorumluluk taahhüdünde bulunan şirketler arasında yerini alan DYO, taahhüt gereği olarak iş süreçlerinin her aşamasında teknik emniyete, insan sağlığına ve çevreye öncelik vererek ve üçlü sorumluluk programı temel ilkelerini ön planda tutarak üretim yapmaya devam edecek.

DYO, Responsible Care Küresel Sözleşmesi’ni imzalayarak çalışmalarının çevre, sağlık ve güvenlik performansını, tesislerinin, süreçlerinin ve teknolojisinin güvenliği ve yönetiminde sürekli iyileştirme sağlayarak insan ve çevreyi koruma odaklı sürdürmeye odaklanıyor. Yaşam döngüsü odaklı, sağlam bilimsel ve riske dayalı kimyasal güvenlik mevzuatının ve en iyi uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katılarak kimyasal yönetim sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak isteyen DYO, operasyonlarında kimyasalların güvenli yönetimini teşvik etmek için iş ortaklarıyla birlikte çalışmayı amaçlıyor.