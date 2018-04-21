e-arşiv ve e-irsaliye zorunluluğu geliyor

21 Nisan 2018

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak adına büyük bir adım attı.

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni güncelleştireceği birer taslak tebliğ yayımladı. Her iki taslak tebliğ de e-faturaya kayıtlı şirketleri yakından ilgilendiriyor.

Kâğıt fatura ve kâğıt irsaliye devri bitiyor

Resmi Gazete'de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılan taslak tebliğde, e-faturaya kayıtlı olan mükelleflerin, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-arşiv fatura ve e-İrsaliye'ye geçme zorunluluğuna vurgu yapıldı. Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketlerin e-fatura ve e-arşiv faturaya geçmeleri zorunlu hâle gelecek. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50 bin TL ve üzerinde olan faturalar da e-arşiv fatura olarak düzenlenecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayımlayan mükelleflere de e-arşiv fatura zorunluluğu gelecek. Bunun yanında, Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere yazılı bildirim suretiyle e-fatura ve e-arşiv fatura zorunluluğu getirecek.

60 bin mükellef e-arşive geçecek

Güncel rakamlara göre, e-faturaya kayıtlı kullanıcı sayısı 74 bini geçti. e-arşive kayıtlı kullanıcı sayısı yaklaşık 14 bin. Bu doğrultuda 60 bin mükellefin e-arşive geçmesi bekleniyor. e-faturaya kayıtlı 74 binden fazla mükellef de e-İrsaliye'ye geçecek.

e-Dönüşüm firması Foriba'nın CEO'su Koray Gültekin Bahar, zorunlulukla birlikte şirketlerin sağlayacağı tasarrufa vurgu yaptı.

Bahar, "e-İrsaliye'ye geçiş yapanlar, e-faturanın sağladığı maliyet tasarrufunun üç katı kadar tasarrufu elde edebilecek. e-arşiv tasarrufu ise en az e-fatura tasarrufu kadar olacaktır. Dijital platformlarda bulunan veriler, hiçbir zaman kaybolmadan güvenli bir şekilde saklanabiliyor. İşlemler tamamen elektronik ortamda yürütüldüğü için doğaya da katkı sunuluyor. Foriba olarak, bu avantajlardan dolayı tüm şirketlerin e-İrsaliye ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçerek e-Dönüşüm platformumuzdaki yerini almalarını bekliyoruz" dedi.