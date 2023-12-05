E-faturaya geçen ünlünün başı vergiden derde girmeyecek

Mehtap HALICI

Son zamanlarda ünlü fenomenlerin mercek altında olduğu kayıt dışı ekonomi gündemi, vergi oranlarının artmasına, vergi gelirlerinin ve vergilemede etkinliğin azalmasına neden oluyor. Bu sebeple de devlet vergi kaçırma eğiliminin önüne geçebilmek için vergi kayıp ve kaçakları önlemek adına ciddi adımlar atıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının 2010 yılı itibariyle hayata geçirdiği ve e-fatura ile başlayan süreçte e-belge uygulamaları yıllar içinde e-arşiv fatura, e-defter, müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu, e-irsaliye gibi birçok yeni belgenin katılımıyla büyümesini sürdürüyor. Sovos Gelirlerden Sorumlu Başkan Alice Katwan, “Belgeler arasında e-fatura birincil öncelikte e-fiş ise ikinci sırada yer alıyor.

E-fiş fiziki ve online mağazalarda aldığımız fişleri kapsıyor. E-dönüşüm sistemi gelecekte verimlilik, izlenebilirlik, denetimlerden, risklerden uzaklaşma, tasarruf ve karbon ayak izi gibi konulara yarayacak. Bu uygulamalar yeni yeni yaygınlaşıyor” dedi.

Türkiye’de e-dönüşüm pazarında şu an 1 milyon mükellefin bulunduğunu söyleyen Katwan, her yıl sisteme yaklaşık 250 bin yeni mükellefin katıldığına değinerek, “Bu yeni mükelleflerin yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor.

E-Dönüşüm’e geçiş süreci yalnızca zorunluluklarla tetiklenmiyor, Her iki e-dönüşüm kullanıcısından biri, maliyet ve operasyonel avantajlarından dolayı, e-belge kullanımına gönüllü geçmiş firmalar” diye konuştu. Katwan, e-faturaya geçiş ciro alt limitinin 2021 yılında 4 milyon TL limitinde yayınlandığını ve bu rakamın 2022 ve 2023 yılında 3 milyon TL’ye düşürüldüğüne dikkat çekti.

Özellikle son zamanlarda ünlü fenomenlerin sahte fatura (naylon fatura) düzenlenmesi olaylarından vergi kaçakçılığı suçlarıyla yargılandığını belirten Katwan, “Bu ünlüler e-fatura, e-defter, e-arşivfatura, e-irsaliye gibi bütün e-dönüşüm ürünlerini kullanıyor olsalar hiçbir kaçak kayıp olma ihtimali yok. Çünkü kesilen her faturanın defterde iz düşümü var. O nedenle bu platformun tamamını kullanan firmalarda kayıp kaçak olmasının imkanı yok. Hatta bu sebeple devlet zorunluluk seviyelerini aşağı doğru indiriyor” dedi.

Özellikle e-ticaret sektörü için cirosu 500 bin TL’nin üzerinde olan her firmanın e-fatura mükellefi haline geldiğini ifade eden Katwan, “Artık emlakçılar, döviz büroları, pazaryerlerindeki satıcılar gibi birçok kitleyi de dahil ediyorlar ki bu olaylar gibi durumlar mutlaka yakalansın ve oluşmasın. Bütün ilgili firmalar ve e-ürünleri kullanıyorsa vergi kayıp ve kaçak riski sıfır” diye konuştu.

3 milyar TL maliyet tasarrufu sağlanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 yıldır uygulanan e-belge uygulamaları ile yıllık e-arşiv fatura gönderimi 4 milyar e-belgeye ulaştı. Böylece kağıt, mürekkep, kargo ve arşivleme gibi işlemlerle Türkiye’de yıllık yaklaşık 3 milyar TL maliyet tasarrufu sağlanıyor. Dünya çapında 70’in üzerinde ülkede vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda danışmanlık hizmeti veren Sovos, hükümetlerin koyduğu vergi regülasyonlarına firmaların uymasını sağlayan uygulamaları ve hizmetleri sağlıyor. Tüm dünyanın e-dönüşüm hareketi içinde yer aldığını belirten Alice Katwan, e-dönüşümle kağıt temelli olan uygulamaların dijital hale getirildiğini söyledi.