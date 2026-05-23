E-ticaret patladı, posta sektörü rekor kırdı! Gelir 90 milyar lirayı aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı “2025-2 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu”, sektörde dikkat çeken büyümeyi ortaya koydu.

Türkiye’de özellikle e-ticaret hacmindeki artış, posta ve kargo sektörünü son yılların en hızlı büyüyen alanlarından biri haline getirdi.

Rapora göre sektörün toplam geliri, 2025 yılının ikinci yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 yükselerek 90,72 milyar liraya çıktı.

Kargo gönderileri gelirde zirveye çıktı

BTK verilerine göre haberleşme gönderilerinden yaklaşık 12,79 milyar lira gelir elde edilirken, posta kolisi ve kargo gönderilerinden sağlanan gelir 64,35 milyar liraya ulaştı.

Uzmanlar, klasik mektup gönderilerindeki düşüşe rağmen internet alışverişlerinin artmasıyla paket ve koli taşımacılığının sektörün ana gelir kaynağı haline geldiğine dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde binlerce şube hizmet veriyor

2025’in ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de BTK tarafından yetkilendirilen toplam 59 posta hizmet sağlayıcısı faaliyet gösterdi. Bu şirketlere verilen yetki sayısı 67’ye ulaşırken, ülke genelinde hizmet veren posta acente ve şube sayısı ise 8 bin 934 olarak kayıtlara geçti. Sektördeki büyümenin özellikle lojistik yatırımları ve dağıtım ağlarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Paket gönderilerinde büyük artış yaşandı

Rapora göre Türkiye’de haberleşme gönderilerinin sayısı yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleşti. Buna karşılık posta kolisi ve kargo şeklindeki gönderiler 767 milyon adedi aşarak sektörün ağırlık merkezinin tamamen değiştiğini gösterdi.

E-ticaret kaynaklı yoğun sipariş trafiği nedeniyle kargo şirketlerinin özellikle büyük şehirlerde yeni dağıtım merkezleri açtığı ifade ediliyor.

Şehirlerarası gönderiler öne çıktı

BTK verileri, kargo hareketliliğinin büyük bölümünün şehirlerarası gönderilerden oluştuğunu da ortaya koydu. 2025’in ikinci yarısında tüm posta kolisi ve kargo gönderilerinin yüzde 82,39’u şehirlerarası taşımalardan meydana geldi.