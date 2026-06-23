EasyJet ABD'li Castlelake'in 5.9 milyar euroluk teklifini reddetti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiliz havayolu şirketi EasyJet, ABD merkezli özel sermaye şirketi Castlelake tarafından sunulan yaklaşık 5.9 milyar euro (5 milyar sterlin) değerindeki üçüncü gayriresmi satın alma teklifini geri çevirdi. Şirket yönetimi hisse başına 6.25 sterlinlik teklifi son derece fırsatçı bularak masadan kalktı.

Castlelake yetkilileri hissedarlara doğrudan çağrı yaparak son teklifin finansal avantajlarını değerlendirmelerini talep etti. Birleşik Krallık satın alma kuralları gereği ABD'li fonun cuma gününe kadar resmi bir teklif sunması veya altı ay boyunca yeni bir girişimden uzak durması gerekiyor.

EasyJet yönetimi, teklifi fırsatçı buluyor

Yönetim Kurulu Ortadoğu'daki çatışmaların jet yakıtı maliyetlerini artırması sebebiyle baskılanan hisse fiyatlarını gerekçe gösterdi. Kurum uzun vadeli değer yaratma stratejisine duyduğu güveni vurguladı. Havayolu endüstrisinde artan operasyonel giderler taşıyıcıların kârlılık marjlarını doğrudan daraltıyor.

Castlelake tarafının sunduğu son rakam, niyetin açıklandığı mayıs sonundaki hisse fiyatına kıyasla yüzde 59 oranında bir prim taşıyor. EasyJet hisseleri işlem gününde yüzde 3.4 artış kaydederek 5.21 sterlin seviyesine yükseldi.

Piyasa oyuncuları satın alma ihtimalini düşük fiyatlıyor

AJ Bell piyasalar yöneticisi Dan Coatsworth mevcut hisse fiyatlamasının teklif edilen 6.25 sterlinlik seviyenin belirgin şekilde altında kalmasını dikkate değer buldu. Coatsworth yatırımcıların hisseleri iskonto ile fiyatlamasının, piyasanın fonun başarılı olacağına inanmadığını gösterdiğini belirtti. Londra borsasında işlem gören EasyJet için cuma günü dolacak kritik yasal süre taahhütleri şekillendirecek.