E.C.A., bayileri ile Portekiz'de buluştu

Tasarruflu ve çevre dostu ürünleriyle 35 yılı aşkın bir süredir kullanıcıların vazgeçilmezlerinden biri olan E.C.A., klima ve kazan alımları doğrultusunda Türkiye’nin farklı şehirlerindeki ısıtma ve soğutma alanında hizmet veren bayilerinden yaklaşık 300 kişiyi, 6 grup halinde Portekiz’de ağırladı. Bayilerin motivasyonunu artıran ve geleneksel hale gelen buluşmada bir yandan Portekiz gezilirken bir yandan da toplantıda gelecek plan ve hedefleri konuşuldu.

Gelecek yılın hedefleri konuşuldu

Bayilerine verdiği değeri her fırsatta düzenlediği etkinliklerle hissettiren E.C.A. bu yıl rota olarak Portekiz’i seçti. E.C.A. yurt içindeki bayileri ile bir araya gelirken, 5 gün süren seyahat çerçevesinde toplantıların yanı sıra Lizbon ve Porto’ya geziler de düzenledi. Klima ve kazan alımlarına istinaden Türkiye’nin farklı bölgelerindeki bayileri temsilen gelen yaklaşık 300 kişi 6 grup halinde ağırlandı. Motivasyon odaklı gerçekleştirilen buluşma çerçevesinde bir yandan 2022 yılının değerlendirmesi yapılırken bir yandan da gelecek yılın strateji ve hedefleri üzerine konuşuldu.