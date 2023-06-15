ECB: Avrupa bankaları Rusya’dan hemen çıkmalı

ECB baş denetmenlerinden Andrea Enria bir konferansta yaptığı açıklamada, “Bankaların (Rusya’daki) faaliyetlerini daha da azaltmaya devam etmesinin ve ideal bir şekilde, (Rus) piyasasından en kısa sürede çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International ve İtalyan bankası UniCredit de dahil olmak üzere Rusya’da faaliyetlerine devam eden Avrupalı birkaç banka bulunuyor.

Kredi vermiyorlar

Enria, bankaların Rusya’da yeni krediler vermediğini ve Rusya’nın baskısı nedeniyle ülkedeki operasyonlarını sonlandırmanın zor olduğunu kabul etti; fakat daha fazla adım atılmasının gerektiğini vurguladı. Batılı devletlerin yaptırımlarıyla zorlanan Rus ekonomisi için Raiffeisen ve UniCredit’in Rusya’da bulunması önemli. Öte yandan, iki banka da Rusya’daki faaliyetlerini azaltmaya çalıştıklarını belirtiyor. Rusya’daki en önemli Batılı banka olan Raiffeisen, Rusya’daki faaliyetleri için satış ya da bölünüp yeni bir şirket adı altında kurulma opsiyonunu değerlendirdiğini açıklamıştı.