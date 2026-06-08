ECB faizi artıracak mı? Ekonomistler uyardı: 2011'in hatası tekrarlanıyor

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İran savaşı 100. gününü geride bırakırken ECB, yükselen enerji fiyatlarının daha geniş çaplı bir enflasyon dalgasına dönüşmesini engellemek için faiz artırımının gerekli olduğuna inanıyor. Ancak ekonomistler Euro Bölgesi ekonomisinin kırılgan bir görünüm sergilediğine işaret ederek, bu artışın bir dizi yeni artışın başlangıcı olacağını öngörüyor.

Analistler ABD-İran görüşmeleri sürerken ECB’nin biraz daha bekleyebileceğini ifade ederken, erken faiz artırımının Avrupa’da borç krizinin derinleşmesine neden olabileceğini belirtiyor.

"2011 açık bir politika hatasıydı"

TS Lombard Ekonomisti Davide Oneglia, “ECB güvenilirliğini kanıtlamak konusunda aşırı istekli görünüyor. 2011 faiz artırımları açık bir politika hatasıydı ve bugün aynı hatanın tekrarlanması, ECB’nin enflasyon beklentilerine aşırı odaklanması nedeniyle karşı karşıya olduğumuz en büyük risklerden biri” değerlendirmesinde bulundu.

2011’de ne yaşandı?

2011 yılında ECB Başkanı Jean-Claude Trichet iki kez faiz artırmış, ancak yıl sonunda görevi devralan Mario Draghi ekonomik koşulların kötüleşmesi üzerine faizleri yeniden düşürmek zorunda kalmıştı.

O dönemde de enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş endişe yaratmış, ancak Avrupa ekonomisinin kırılganlığı yeterince dikkate alınmamıştı. Sonuçta bölge resesyona sürüklenmişti. Bugünkü tartışmayı farklı kılan unsur ise ECB’nin, G7 merkez bankaları arasında en agresif enflasyonla mücadele eden kurum konumuna gelmesi.

"Ekonomiyi gereksiz yere zorlar"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise ECB’nin faiz artırmasının hane halkı ve şirketler üzerinde gereksiz yük oluşturacağını düşünüyor. Schmieding’e göre ekonomik büyümedeki zayıflık nedeniyle enflasyon baskıları zamanla kendiliğinden azalacak. Bu nedenle tüketicilerin zaten zorlandığı bir dönemde faiz artırımı yapılmasına ihtiyaç bulunmuyor.

Ekonomiste göre talep üzerindeki baskılar dikkate alındığında, enerji kaynaklı geçici fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşme ihtimali düşük görünüyor. Bu nedenle faiz artırımı yerine sabırlı bir yaklaşım daha uygun olabilir.