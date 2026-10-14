ECB Fransa'ya müdahale edecek mi? Lagarde tartışmaya noktayı koydu

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Fransa'da artan kamu borcu ve yükselen borçlanma maliyetleri Avrupa piyasalarında endişe yaratırken gözler Avrupa Merkez Bankasına (ECB) çevrildi.

Bangkok'ta düzenlenen CNN Küresel Perspektifler etkinliğinde konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Fransa'nın bütçe sorunlarına yönelik olası bir müdahaleye ilişkin soruları yanıtladı.

"Çözüm Fransa'nın elinde"

Lagarde, bazı ülkelerin mevcut ekonomik koşullardan daha fazla etkilendiğini belirterek Fransa'yı bu durumun en belirgin örneği olarak gösterdi. Sorunun çözümünde öncelikli sorumluluğun Fransız hükümetine ait olduğunu vurgulayan Lagarde, atılması gereken adımların maliye politikası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tahvil faizleri 20 yılı aşkın sürenin zirvesine yaklaştı

Fransa'nın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 120'sine ulaşırken, 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 5'e yaklaşarak 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıktı. Artan faiz yükü hükümetin bütçe üzerindeki baskısını artırırken yüksek sosyal harcamalar da mali hareket alanını daraltıyor.

Ülkede öğrencilerin eğitim koşullarına yönelik protestoları sürerken yatırımcılar, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bütçe açığını azaltma çabalarını zorlaştırmasından endişe ediyor.

Borçlanma maliyetleri yalnızca Fransa'da yükselmiyor

Lagarde, tahvil piyasalarındaki baskının küresel ölçekte yaşandığına da dikkat çekti. ABD, Almanya ve Japonya'da da devlet borçlarının artması ve İran savaşıyla bağlantılı enerji şokunun etkisiyle tahvil getirileri yükseldi. Fransa'daki gelişmelerin Avrupa ekonomisi açısından risk oluşturduğu değerlendirilirken Lagarde'ın açıklamaları, ECB'nin olası desteğinden önce ülkenin kendi bütçe sorunlarına çözüm üretmesi gerektiği mesajı olarak yorumlandı.