ECB ikinci faiz artırımına hazırlanıyor: Enerji fiyatları enflasyon baskısını artırdı

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Avrupa Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararı öncesinde enerji fiyatları, enflasyon görünümü ve gelecek dönemde izlenecek para politikası öne çıkıyor. Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yeniden 100 dolara ulaşırken, Avrupa’da doğal gaz fiyatları 2023’ten bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 3,3'e yükseldi

Enerji fiyatlarındaki hızlı artış, Avro Bölgesi enflasyonuna da yansıdı. Yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 3,3’e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş, ECB’nin faiz kararı açısından temel risklerden biri olarak görülüyor.

ECB'nin faizi yüzde 2,5'e çıkarması bekleniyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli seyretmesi ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden yüzde 3’ün üzerine taşıması nedeniyle ECB’den 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Houte’un öngörüsüne göre ECB’nin mevduat faiz oranı bu artışla yüzde 2,5’e yükselecek. Ancak mevcut enflasyon baskısının büyük ölçüde enerji kaynaklı olması, ECB’nin daha sert bir para politikası mesajı vermesini sınırlayabilir.

Houte, çekirdek enflasyon ve hizmetler enflasyonunun daha geniş kapsamlı enflasyon endişelerine işaret etmediğini belirtti.

ECB'nin yeni büyüme ve enflasyon tahminleri açıklanacak

Faiz kararının yanı sıra piyasaların takip edeceği en önemli başlıklardan biri ECB’nin güncellenmiş ekonomik projeksiyonları olacak.

Peter Vanden Houte, ECB’nin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerinde yalnızca ılımlı bir yukarı yönlü revizyon beklediğini söyledi. Finans piyasalarının yılın ilerleyen dönemleri için yeni faiz artışlarını fiyatladığını belirten Houte, bu beklenti konusunda daha temkinli olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki çatışmalar aralık kararını etkileyebilir

Houte’a göre ECB, eylül ayındaki olası faiz artırımının ardından bekle-gör politikasına geçebilir. Ancak Orta Doğu’daki çatışmaların uzaması ve enerji fiyatlarının daha da yükselmesi durumunda aralık ayında yeni bir faiz artışı gündeme gelebilir.

Piyasaların gözü Christine Lagarde'ın mesajlarında

ABN AMRO Makro Araştırma Başkanı ve Kıdemli Avro Bölgesi Ekonomisti Bill Diviney de ECB’nin politika faizini artırmasını bekliyor.

Diviney’e göre piyasaların odağında ECB’nin güncellenmiş makroekonomik tahminleri ile Christine Lagarde’ın basın toplantısında vereceği mesajlar bulunacak. ECB’nin 2027 yılı enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyon yapılabileceğini belirten Diviney, piyasaların eylül ayındaki artışın ardından yaklaşık iki faiz artışını daha fiyatladığını kaydetti.

Lagarde "toplantı bazında" yaklaşımı sürdürebilir

Diviney, enflasyon konusunda şahin bir söylem beklemekle birlikte Lagarde’ın ECB’nin kararlarını “toplantı bazında” alma yaklaşımını yinelemesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Natixis Avrupa Makro Araştırmalar Başkanı Alain Durre de Lagarde’ın uzun süreli bir faiz artırım döngüsü beklentisi yaratmamak için tarafsız bir üslup benimseyebileceğini öngördü. Durre’ye göre ECB Başkanı, tüm seçenekleri açık tutarak veriye dayalı ve toplantı bazında belirlenen para politikası yaklaşımını vurgulayabilir.