ECB'de zarar geriledi: Gözler 2026’da kâra dönüşte

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2025 yılında 1 milyar 254 milyon euro zarar açıkladı. 2024’te 7 milyar 944 milyon euro olan zarar rakamına kıyasla sert düşüş dikkat çekti. Banka, zarar nedeniyle euro bölgesi merkez bankalarına kâr dağıtımı yapmayacak.

Net faiz gideri geriledi

Zarardaki düşüşün temel nedeni net faiz giderindeki belirgin azalma oldu. 2022 ve 2023’te enflasyonla mücadele kapsamında artırılan faizler, ECB’nin değişken faizli yükümlülükleri üzerindeki maliyetleri yükseltmişti. Ancak 2024’ten itibaren faiz indirimleri ve varlık alım programlarındaki (APP ve PEPP) menkul kıymetlerin vadesinin dolması, faiz yükünü önemli ölçüde azalttı.

2025’te ortalama faiz oranı yüzde 2,3’e gerilerken, bu oran 2024’te yüzde 4,1 seviyesindeydi. Böylece TARGET yükümlülükleri üzerindeki faiz gideri düşüş gösterdi.

2026’da kâra dönüş beklentisi

ECB, 2026 ya da sonraki yıl yeniden kâra geçmeyi bekliyor. Ancak bu süreç; faiz oranlarının seyri, döviz kurları ve bilanço büyüklüğüne bağlı olacak. Banka, zarar etmesine rağmen fiyat istikrarı hedefini yerine getirme kapasitesinin güçlü sermaye yapısıyla sürdüğünü vurguladı. ECB’nin sermaye ve değerleme hesapları 2025 sonunda 71 milyar euroya ulaştı.

Kur zararı yükseldi, altın değeri arttı

2025’te kur farkı zararları 1 milyar 316 milyon euroya çıktı. Japon yenindeki değer kaybı bu artışta etkili oldu. Öte yandan altın fiyatlarındaki yükseliş, Eurosystem’in altın varlıklarının euro karşılığını 1,27 trilyon euroya taşıdı.

ECB bilançosu 603 milyar euroya gerilerken, Eurosystem’in toplam bilanço büyüklüğü 6,29 trilyon euro oldu. APP ve PEPP kapsamındaki varlıkların azalması bilanço daralmasında belirleyici oldu.

2022’den bu yana zarar yazan ECB’de 2025 verileri, mali tablolarda toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor. Bankanın yeniden kâra geçişi ise faiz politikasının seyrine bağlı olacak.