ECB’den faiz artışı bekleniyor

ECB fiyatlardaki tarihi artışla mücadele etmek amacıyla geçen yıl Temmuz ayından bu yana faizleri toplam 400 baz puan artırdı ve bu ayki toplantıda 25 baz puan daha artıracağı sözü verdi.

Ancak ECB'nin bir sonraki adıma dair sinyal verme yaklaşımından vazgeçip bunun yerine veriye dayalı, toplantıdan toplantıya bir yaklaşım sözü vermesi muhtemel. Bu nedenle yatırımcıların Eylül'de yeni bir faiz artırımının yapılıp yapılmayacağına veya ECB'nin bu toplantıda şimdiye kadarki en hızlı sıkılaştırma yaklaşımını sona erdirip erdirmeyeceğine yönelik tahminde bulunması gerekecek.

Ancak net olan bir şey varsa o da faiz artırımlarının sonuna hızla yaklaşıldığı. Tartışmanın faizlerin sabit tutulmasından önce gerçekleşebilecek küçük bir adımla ilgili olduğu görülüyor.

FED kapıyı açık tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 25 baz puan yükseltirken, daha fazla sıkılaştırma için kapıyı açık tuttu. Fed başkanı Jerome Powell Eylül ayındaki toplantıya yönelik ipuçları verdi. ECB'nin Fed'e paralel hareket etmesi olası.

Societe Generale'den Anatoli Annenkov, "Para politikasında sıkılaştırma yanlısı yaklaşımın sona ermesi için henüz yeterince sebep görmüyoruz. Enflasyonda hâlâ ağırlıklı olarak yukarı yönlü riskler görüyoruz ve yıl sonunda dikkatler bilançoya çevrilmeden önce Eylül ayında son kez 25 baz puan faiz artırımına gidilmesini bekliyoruz" dedi.