ECB'den sıkı para politikalarına devam

Merkez bankalarının faiz kararları piyasaların odağında bulunurken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) sıkı para politikasının şubat ayından sonra da devam etmesi bekleniyor. Enflasyondaki olumlu görünüme karşın ekonomiye yönelik iyimser havayla enflasyondaki yukarı yönlü risklerin devam edebileceğine yönelik öngörülerle bankanın sıkı para politikasına aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, sıcak hava koşullarıyla birlikte kayda değer düşüş gösteren doğalgaz fiyatları sayesinde Euro Bölgesi’nde ekonomik tahminlerin iyileşme kaydettiğini belirtti. Şu anda Euro Bölgesi ekonomisinin resesyondan kurtulmuş gibi göründüğünü ifade eden Houte, manşet enflasyonun ileriki aylarda önemli derecede düşüş gösterebileceğini aktardı.

Çekirdek enflasyon % 5

Bankanın toplantıda çekirdek enflasyona vurgu yapacağını kaydeden Houte, çekirdek enflasyonun hala yüzde 5 civarında seyrettiğini, ekonominin biraz daha iyiye gitmesiyle şirketlerin fiyatları daha fazla yükseltmeye yönelebileceğini belirtti.

Houte, bu bağlamda çekirdek enflasyonun manşet enflasyondan çok daha yavaş düşmesi ve bu yılın sonunda hala yüzde 3’ün üzerinde kalmasının muhtemel olduğunu ifade etti. ECB’nin bu sebeplerden dolayı şubat toplantısında şahin bir ton takınabileceğini aktaran Houte, 50 baz puanlık bir faiz artırımı gelebileceğini aktardı.

ECB Başkanı Christine Lagarde’ın tahvil faizleri konusuna yoğunlaşmaya çalışabileceğini söyleyen Houte, tahvil faizlerindeki ralli ve finansal koşullardaki gevşemenin ECB’nin sıkılaştırmak istediği alanlar olduğunu belirtti. Houte, tahvil piyasası için aşağı yönlü açıklamaların beklenebileceğini ifade etti.

"Enflasyon riski" uyarısı

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB’de tartışmalarda şahin grubun hala üstün pozisyonda bulunduğunu ancak sınırsız hareket alanına sahip olamadıklarını aktardı. Enerji fiyatlarındaki düşüşle enflasyona dair görünümün iyileştiğini dile getiren Groot, güçlü büyüme söylemlerinin arttığını ve bunun da enflasyon risklerine işaret edebileceğini söyledi.

Groot, 50 baz puanlık artış amacının iyi bir şekilde ifade edildiğini ancak bankanın toplantıda aralık ayındakinden daha az ipucu verebileceğini belirterek, bu durumun mart ayında 50 baz puanlık bir artış için fiyatlanan para piyasalarında da aşağı yönlü riskleri artırabileceğini aktardı. 50 baz puanlık artışın neredeyse kesin gibi gözüktüğünü dile getiren Groot, ‘’Hala Mart'tan itibaren ECB’nin faiz artırım hızını 25 baz puana indirebileceği beklentisine sahibiz ancak ekonomiye ilişkin güçlü görünüm ücretlere dair yukarı yönlü baskılarla bu 25 baz puanlık artış ertelenebilir’’ dedi.

Piyasalar “50” fiyatlandırıyor ancak 25 puanlık artış masada

İ ngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu haftaki para politikası toplantısında piyasalar 50 baz puanlık artışı fiyatlarken; 25 baz puanlık artış da ihtimaller arasında bulunuyor. BoE'nin faiz artırımlarına devam etmesi beklenirken, faiz artırım döngüsünden kademeli şekilde çıkması öngörülüyor. Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Stefan Koopman, BoE’nin 2023'e 50 baz puanlık bir faiz artışıyla başlayabileceğini belirtti.

Politika faizinin yüzde 4’e çıkabileceğini ifade eden Koopman, faiz artırımı konusunda oylamanın tekrar güvercinler tarafından bölünmesinin muhtemel olduğunu aktardı. Koopman, iş piyasasının sıkışık olduğunu, hizmet enflasyonun gevşemediğini dile getirdi. İngiltere'de manşet enflasyonun düşüş yolunda olduğunu aktaran Koopman ancak BoE para politikası kurulundaki ana yetkililerin ücret artışlarını ve bunun servis enflasyonuna yansımalarına odaklanabileceğini dile getirdi.

Koopman bankanın bu yılın ilk yarısında 125 baz puanlık artırıma gidebileceğini söyledi. Berenberg Kıdemli Ekonomisti Kallum Pickering da BoE politika yapıcılarının kısa vadeli politika patikası hakkında çeşitli görüşlere sahip olmaya devam etmelerini beklediklerini dile getirdi.

Pickering, 2022’de yükselen enerji fiyatlarının baz etkilerinin ortadan kalkması ve zayıflayan talebin iç piyasadaki fiyat baskılarına ağır basmasıyla enflasyonun hızla düşmesinin beklendiğini söyledi. Mart'ta politika faizinin yüzde 4’e çıkmasını beklediklerini belirten Pickering Şubat'ta 50 baz puanlık bir artış olması durumunda Mart'ta politika faizinin yüzde 4,25’e çıkma riskinin bulunduğunu ifade etti. Pickering'e göre, banka faiz indirimlerine bu yılın 4. çeyreğinden önce başlamayacak.