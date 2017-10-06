Edremit Körfezi'nde "2 kal 1 öde" dönemi

06 Ekim 2017

Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği (EKTİD), Kazdağları ve Madra Dağı etekleriyle Ege Denizi'nin kıyısında sıralanan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerinde kış turizminin canlandırılması için seyahat acenteleriyle anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a haftada 5 sefer yapılacak, EKTİD üyesi konaklama tesislerinde 2 günlük konaklamalardan 1 günlük ücret tahsil edilecek.

EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, seyahat acentaları yetkilileriyle geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgenin termal kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Yavuz, "Kış sezonu boyunca, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a haftada 5 sefer yapılacak. Kış ayları süresince gelen misafirlerin 2 günlük konaklamalarından 1 günlük ücret alınacak." dedi.

Kaynak: AA