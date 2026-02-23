Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: Konut üretimi bütüncül bir perspektifle ele alınmalı
Ekonomik dayanıklılık, sosyal bütünlük ve uzun vadeli maliyet yönetimi açısından konutun, stratejik bir rol üstlendiğini belirten Ege Yapı Başkanı İnanç Kabadayı, konut üretiminin şehir rekabetçiliği ve finansal sürdürülebilirlik açısından bütüncül bir perspektifle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, konutun ekonomik dayanıklılık, sosyal bütünlük ve uzun vadeli maliyet yönetimi açısından stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı. Kamu-özel iş birlikleri, ölçek ekonomisi ve mühendislik disiplininin erişilebilir ve güvenli konut üretiminde belirleyici olduğuna dikkat çeken Kabadayı, kentsel dönüşümün özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde sosyal güven ve ekonomik istikrar açısından kritik bir politika alanı olduğunu ifade etti.
Teknoloji odaklı üretim modelleri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarının yaşam maliyetlerini düşürerek konutun toplam ekonomik etkisini güçlendirdiğini belirten Kabadayı, konut üretiminin şehir rekabetçiliği ve finansal sürdürülebilirlik açısından bütüncül bir perspektifle ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.
Güvenli ve ölçekli konut üretiminin istihdamdan finansmana, yatırım güveninden şehir rekabetçiliğine kadar geniş bir etki alanı yarattığına değinen Kabadayı, konut politikasının ekonomik bir direnç politikası olduğunu belirtti.
Kabadayı, “Deprem gerçeğiyle yaşayan ülkelerde, konut üretimi yalnızca bir arz meselesi değil. Güvenli yapı üretimi, ekonomik istikrarın ve şehirlerin finansal sürdürülebilirliğinin temeli. Afet sonrası oluşabilecek yüksek kamu maliyetlerini azaltmanın en rasyonel yolu, baştan doğru planlanmış ve mühendislik disiplini yüksek projeler geliştirmek. Kentsel dönüşüm, ekonomik dayanıklılığı artıran stratejik bir yatırım alanı” değerlendirmesinde bulundu.
Urla Kekliktepe’de satışlar son aşamada
Öte yandan Ege Yapı’nın Urla Kekliktepe’de hayata geçirdiği müstakil villa projesinde satışlar son aşamaya ulaşırken Kabadayı’nın verdiği bilgiye göre toplam 73 villadan sadece 15’i kaldı ve teslimlerle birlikte bahar aylarında yaşamın başlaması planlanıyor. Çeşme’nin yazlık dinamizmi ile İzmir merkezinin şehir yaşamını bir araya getiren konuma sahip proje, yıl boyunca dengeli bir kullanım imkânı sunuyor. Teslime yaklaşılması, bölgedeki fiyat artışı eğilimleri ve sunulan finansman seçenekleri doğrultusunda kısa vadede değer artışı potansiyeliyle dikkat çekerken, sınırlı stok yapısıyla hem yaşam hem yatırım açısından öne çıkan bir alternatif olarak konumlanıyor.
Ege Yapı Göktürk az katlı mimaride
Ege Yapı GYO’nun İstanbul Göktürk’te geliştirdiği yeni rezidans projesi ise az katlı mimarisi, doğal çevreyle bütünleşen tasarımı ve rezidans hizmetlerine sahip. Sürdürülebilirlik odaklı teknik altyapısı, geniş peyzaj alanları ve sosyal donatılarıyla modern kent yaşamını doğayla dengede sunmayı hedefleyen proje; İstanbul Caddesi’ne paralel konumu ve metro bağlantıları sayesinde İstanbul Havalimanı ile kent merkezine hızlı erişim sağlayan bir konuma sahip.