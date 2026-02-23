Google Haberler

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: Konut üretimi bütüncül bir perspektifle ele alınmalı

Ege Yapı Yönetim Kuru­lu Başkanı İnanç Kaba­dayı, konutun ekonomik dayanıklılık, sosyal bütünlük ve uzun vadeli maliyet yönetimi açısından stratejik bir rol üst­lendiğini vurguladı. Kamu-özel iş birlikleri, ölçek ekonomisi ve mühendislik disiplininin eri­şilebilir ve güvenli konut üreti­minde belirleyici olduğuna dik­kat çeken Kabadayı, kentsel dö­nüşümün özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde sosyal güven ve ekonomik istikrar açısından kritik bir politika alanı olduğu­nu ifade etti.

Teknoloji odaklı üretim mo­delleri, enerji verimliliği ve sür­dürülebilir tasarım yaklaşımla­rının yaşam maliyetlerini düşü­rerek konutun toplam ekonomik etkisini güçlendirdiğini belirten Kabadayı, konut üretiminin şe­hir rekabetçiliği ve finansal sür­dürülebilirlik açısından bütün­cül bir perspektifle ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Güvenli ve ölçekli konut üre­timinin istihdamdan finansma­na, yatırım güveninden şehir rekabetçiliğine kadar geniş bir etki alanı yarattığına değinen Kabadayı, konut politikasının ekonomik bir direnç politikası olduğunu belirtti.

Kabadayı, “Deprem gerçe­ğiyle yaşayan ülkelerde, konut üretimi yalnızca bir arz mese­lesi değil. Güvenli yapı üretimi, ekonomik istikrarın ve şehirle­rin finansal sürdürülebilirliği­nin temeli. Afet sonrası oluşabi­lecek yüksek kamu maliyetleri­ni azaltmanın en rasyonel yolu, baştan doğru planlanmış ve mü­hendislik disiplini yüksek pro­jeler geliştirmek. Kentsel dönü­şüm, ekonomik dayanıklılığı ar­tıran stratejik bir yatırım alanı” değerlendirmesinde bulundu.

Urla Kekliktepe’de satışlar son aşamada

Öte yandan Ege Yapı’nın Urla Kekliktepe’de hayata geçirdiği müstakil villa projesinde satış­lar son aşamaya ulaşırken Ka­badayı’nın verdiği bilgiye göre toplam 73 villadan sadece 15’i kaldı ve teslimlerle birlikte ba­har aylarında yaşamın başlama­sı planlanıyor. Çeşme’nin yazlık dinamizmi ile İzmir merkezinin şehir yaşamını bir araya getiren konuma sahip proje, yıl boyun­ca dengeli bir kullanım imkânı sunuyor. Teslime yaklaşılması, bölgedeki fiyat artışı eğilimle­ri ve sunulan finansman seçe­nekleri doğrultusunda kısa va­dede değer artışı potansiyeliyle dikkat çekerken, sınırlı stok ya­pısıyla hem yaşam hem yatırım açısından öne çıkan bir alterna­tif olarak konumlanıyor.

Ege Yapı Göktürk az katlı mimaride

Ege Yapı GYO’nun İstanbul Göktürk’te geliştirdiği yeni rezi­dans projesi ise az katlı mimari­si, doğal çevreyle bütünleşen ta­sarımı ve rezidans hizmetlerine sahip. Sürdürülebilirlik odak­lı teknik altyapısı, geniş peyzaj alanları ve sosyal donatılarıyla modern kent yaşamını doğay­la dengede sunmayı hedefleyen proje; İstanbul Caddesi’ne para­lel konumu ve metro bağlantıla­rı sayesinde İstanbul Havalima­nı ile kent merkezine hızlı eri­şim sağlayan bir konuma sahip.

