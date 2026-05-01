Ekonomi yönetiminden 1 Mayıs mesajları

Ekonomi yönetimi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüne ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından "Alın ve akıl terleriyle ülkemizin dört bir yanında kalkınma serüvenimizin baş mimarları olan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hükümetlerimiz döneminde politika yapma süreçlerinde çalışanları daima merkeze aldık; haklarını gözeten, emeği koruyan ve çalışma hayatını güçlendiren adımlar attık. Bundan sonra da aynı anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, paylaşımında, "Yerin yüzlerce metre altında, Gabar'ın zirvesinde, Karadeniz'in orta yerinde, ülkemizin her köşesinde fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımız ve bu güzel ülkenin yarınlarını emekleriyle inşa eden tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kalkınma yolculuğuna alın teriyle değer katan emekçiler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin üretim gücünü artıran, kalkınma yolculuğuna alın teriyle değer katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarladaki berekette, sofradaki ekmekte, her damla suda ve gölgesinde serinledikleri ağaçta kahramanların emekleri olduğunu belirterek, "Alın terini kutsal bilen, helal rızkı için gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilerimizin gününü yürekten kutluyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emeği, alın teri ve üretim gücüyle ülkenin kalkınmasına katkı sunan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, üretimden ihracata, lojistikten ticarete kadar her alanda emeğin kıymetini koruyan, çalışanlarımızın haklarını güvence altına alan ve adil rekabet ortamını güçlendiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Güçlü ticaretin temelinde emeğin, alın terinin ve helal kazancın bulunduğunun bilinciyle, çalışma hayatında güvenli, adil ve sürdürülebilir bir yapıyı güçlendirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, üreten, ihraç eden ve büyüyen Türkiye'nin en büyük gücünün emek olduğuna inanıyor, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha kutluyorum."

Emeğin sessiz gücü, yarınlara yön veriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 1 Mayıs'ın, emeğin görünmeyen ama vazgeçilmez izlerini hatırlamak için önemli bir gün olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yolun sadece asfalt, bir köprünün yalnızca iki yaka olmadığını bilenlerin emeğiyle ilerliyor bu ülke. Ulaştırma ve altyapıda ortaya konulan her eser, bilimin, disiplinin ve kararlılığın sahadaki karşılığıdır. Bu büyük tabloyu mümkün kılan tüm mühendislerimize, mimarlarımıza, teknikerlerimize ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza duyulan saygı her zaman bakidir. Emeğin bu sessiz ama güçlü izleri, ülkemizin yarınlarına yön vermeye devam ediyor."