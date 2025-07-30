Ekonomik güven 10 ayın en düşüğünde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre haziran ayında 96,7 seviyesinde bulunan Ekonomik Güven Endeksi, temmuz ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini alarak Eylül 2024'ten bu yana en düşük düzeye geriledi.

Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini kaydetti. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında artarak 98,9 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,0 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini gördü.

İnşaat sektörü güven endeksi arttı

Tüm bu düşüşlerin aksine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini alarak dikkat çekti.