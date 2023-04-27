Ekonomik güven endeksinde yüzde 3.5 artış
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,8 iken, Nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı. Veri Ekim 2021'den beri en yüksek seviyesini alırken, Ocak 2022'den beri de 100'ün üzerinde kaydedildi.
TÜİK, Güven Endeksi Nisan 2023 verilerini yayımladı.
Ekonomik güven endeksi Nisan'da bir önceki aya göre %3.5 artarak 102.2'ye yükseldi. Endeks Mart ayında 98.8 değerini almıştı.
Ekonomik güven endeksi ağırlıklı olarak tüketici, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörlerinin eğilimlerini yansıtıyor. Ayrıca perakende ve inşaat sektörlerinin eğilimleri de hesaplamalara dahil ediliyor.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.