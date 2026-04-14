Ekonominin kaptanları savaş etkisini tartışacak
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) bahar toplantıları ABD’nin başkenti Washington’da 18 Nisan’a kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılacağı toplantılarda ateşkes sürecinin kalıcı bir istikrara dönüşme ihtimali ve savaşın küresel büyüme ile enflasyon üzerindeki etkileri tartışmaların merkezinde yer alacak.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, küresel enerji ve tedarik zincirlerinde tahribata yol açan Orta Doğu’daki çatışmaların yerini geçici ateşkesin ardından temkinli bekleyişe bıraktığı bir dönemde dünya ekonomisinin aktörlerini bir araya getiriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel ekonomik düzeni tesis etmek amacıyla kurulan ve “Bretton Woods ikizleri” olarak bilinen IMF ve Dünya Bankası, bu yıl Bahar Toplantıları’nı 13-18 Nisan tarihlerinde Washington’daki genel merkezlerinde yapacak. Küresel ekonominin nabzının tutulacağı toplantılar, üye ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturacak. Toplantılar bu yıl ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası jeopolitik gerilimler ile risklerin arttığı ve belirsizliğin yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştiriliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar ve yükselen enerji maliyetlerinin ardından gelen geçici ateşkes ilanıyla kritik bir dönemece girilirken, söz konusu toplantılarda ateşkesin kalıcı bir istikrara dönüşme ihtimali ve savaşın küresel büyüme ile enflasyon üzerindeki etkileri tartışmaların merkezinde yer alacak.
Küresel ekonomi raporlarla mercek altına alınacak
Bahar Toplantıları kapsamında, Kalkınma Komitesi ile Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra uluslararası kalkınma, küresel ekonomi ve finans piyasalarına odaklanan forumlar düzenlenecek. Bu toplantılarda, dünya ekonomisinin durumu, makroekonomik politikalar, kamu maliyesi ve bütçe politikaları, borç sorunu, istihdam politikaları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomilerinin savaş ortamında şokları nasıl yöneteceği, savaşın devam ettiği Ukrayna’ya yönelik destekler, yapay zeka, dijital finans, iklim değişikliği, enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi uluslararası öneme sahip konular ele alınacak. “Politika Aracılığıyla Refahın İnşası” temasıyla düzenlenecek toplantılarda da politika, yatırım ve inovasyonun istihdam yaratımını nasıl destekleyebileceği, özel yatırımları nasıl harekete geçirebileceği ve ölçekli ekonomik büyümeyi nasıl teşvik edebileceği değerlendirilecek. Ayrıca G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da Bahar Toplantıları marjında yapılacak. Küresel ekonomik görünüme ilişkin analizleri içeren ve 14 Nisan’da yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu başta olmak üzere, Küresel Finansal İstikrar ve Mali İzleme Raporları da Bahar Toplantıları kapsamında açıklanacak.IMF son olarak ocak ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda yaptığı güncellemede, küresel ekonominin 2026’da yüzde 3,3 ve 2027’de yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.
Bakan Şimşek temaslarda bulunacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde New York’ta yoğun temas trafiği gerçekleştirecek. Burada yoğun programı bulunan Şimşek, Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi işbirliğinde organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak. Şimşek, ayrıca Citigroup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ile ikili görüşme yapacak. JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında organize edilen toplantıda reel sektör temsilcileriyle de buluşacak Şimşek, New York temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek ve önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.