Ekonominin kaptanları savaş etkisini tartışacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ban­kası, küresel enerji ve tedarik zincirlerinde tahribata yol açan Orta Doğu’daki çatış­maların yerini geçici ateşke­sin ardından temkinli bekleyi­şe bıraktığı bir dönemde dünya ekonomisinin aktörlerini bir araya getiriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel ekono­mik düzeni tesis etmek ama­cıyla kurulan ve “Bretton Woo­ds ikizleri” olarak bilinen IMF ve Dünya Bankası, bu yıl Bahar Toplantıları’nı 13-18 Nisan tarihlerinde Washington’da­ki genel merkezlerinde yapa­cak. Küresel ekonominin nab­zının tutulacağı toplantılar, üye ülkelerin maliye bakanla­rı, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, aka­demisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturacak. Toplantılar bu yıl ABD ve İsrail’in İran’a sal­dırıları sonrası jeopolitik ge­rilimler ile risklerin arttığı ve belirsizliğin yüksek seyretti­ği bir dönemde gerçekleştiri­liyor. Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar ve yükselen enerji maliyetlerinin ardından gelen geçici ateşkes ilanıyla kritik bir dönemece girilirken, söz konusu toplantılarda ateşke­sin kalıcı bir istikrara dönüş­me ihtimali ve savaşın küre­sel büyüme ile enflasyon üze­rindeki etkileri tartışmaların merkezinde yer alacak.

Küresel ekonomi raporlarla mercek altına alınacak

Bahar Toplantıları kapsa­mında, Kalkınma Komitesi ile Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra uluslararası kalkınma, kü­resel ekonomi ve finans piyasa­larına odaklanan forumlar dü­zenlenecek. Bu toplantılarda, dünya ekonomisinin durumu, makroekonomik politikalar, kamu maliyesi ve bütçe politi­kaları, borç sorunu, istihdam politikaları, Orta Doğu ve Ku­zey Afrika ekonomilerinin sa­vaş ortamında şokları nasıl yö­neteceği, savaşın devam ettiği Ukrayna’ya yönelik destekler, yapay zeka, dijital finans, iklim değişikliği, enerji ve yolsuzluk­la mücadele gibi uluslararası öneme sahip konular ele alına­cak. “Politika Aracılığıyla Re­fahın İnşası” temasıyla düzen­lenecek toplantılarda da poli­tika, yatırım ve inovasyonun istihdam yaratımını nasıl des­tekleyebileceği, özel yatırımla­rı nasıl harekete geçirebileceği ve ölçekli ekonomik büyümeyi nasıl teşvik edebileceği değer­lendirilecek. Ayrıca G-20 Mali­ye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da Bahar Toplantıları marjında yapıla­cak. Küresel ekonomik görünü­me ilişkin analizleri içeren ve 14 Nisan’da yayımlanacak Dün­ya Ekonomik Görünüm Raporu başta olmak üzere, Küresel Fi­nansal İstikrar ve Mali İzleme Raporları da Bahar Toplantıları kapsamında açıklanacak.IMF son olarak ocak ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’n­da yaptığı güncellemede, küre­sel ekonominin 2026’da yüzde 3,3 ve 2027’de yüzde 3,2 büyü­mesini öngörmüştü.

Bakan Şimşek temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde New York’ta yoğun temas trafiği gerçekleştirecek. Burada yoğun programı bulunan Şimşek, Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi işbirliğinde organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak. Şimşek, ayrıca Citigroup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ile ikili görüşme yapacak. JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında organize edilen toplantıda reel sektör temsilcileriyle de buluşacak Şimşek, New York temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek ve önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.