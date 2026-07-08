Ekonomistlerin cari açık beklentileri netleşti

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Matriks Haber'in 2026 yılı Mayıs ayı ile 2026 ve 2027 yıl sonlarına ilişkin cari işlemler beklenti anketi sonuçlandı.

Matriks Haber'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, 2026 yılı Mayıs ayı için medyan ödemeler dengesi tahmini 1 milyar 275 milyon dolar açık oldu.

Nisan ayında 5 milyar 630 milyon dolar açık vermesi beklenen ödemeler dengesi 5 milyar 695 milyon dolar açık seviyesinde açıklanmış ve beklentilere yakın gerçekleşmişti.

Temmuz-Ekim 2025 döneminde üst üste fazla veren ödemeler dengesi, Kasım 2025'te yeniden açığa dönmüştü.

Mayıs ayı için cari işlemler dengesinde en düşük beklenti 1 milyar 700 milyon dolar, en yüksek tahmin ise 280 milyon dolar açık seviyesinde şekillendi.

Gelecek dönem beklentileri

Ankette, 2026 yılı için cari açık beklentisi 50 milyar 250 milyon dolardan 52 milyar dolara yükseltildi.

2027 yılı için cari açık tahminleri ise geçen ayki 48 milyar dolar seviyesinde korundu.

2026 yılı geneli için tahmin bandı, 45 milyar dolar ila 62 milyar 800 milyon dolar açık aralığında gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde beklentiler 36 milyar dolar ila 60 milyar dolar açık bandında oluşmuştu.

2027 yılı geneli için bir önceki ay 30 milyar dolar ile 51 milyar dolar açık bandında oluşan beklentiler, bu ankette 40 milyar dolar ile 50 milyar dolar açık aralığında şekillendi.

Cari işlemler verisi

2026 yılı Mayıs ayı cari işlemler verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.